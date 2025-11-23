Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

50 dos estudantes sequestrados em escola católica na Nigéria conseguiram escapar

50 dos estudantes sequestrados em escola católica na Nigéria conseguiram escapar

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Cinquenta dos mais de 300 alunos raptados na sexta-feira em uma escola católica na Nigéria escaparam de seus sequestradores, anunciou uma organização cristã neste domingo (23).

"Recebemos uma boa notícia: 50 alunos escaparam e se reuniram com seus pais", declarou a Associação Cristã da Nigéria em um comunicado, especificando que a fuga ocorreu entre sexta-feira e sábado.

Segundo a Associação Cristã da Nigéria (CAN, na sigla em inglês), homens armados raptaram um total de 315 estudantes e professores na escola católica St. Mary's, no oeste da Nigéria, na sexta-feira, após terem realizado um sequestro semelhante no início da semana em um colégio no estado de Kebbi (noroeste), onde sequestraram 25 meninas.

O número de estudantes raptados em St. Mary's, com idades entre 8 e 18 anos, representa quase metade dos 629 alunos da instituição. 

O governo nigeriano não fez nenhuma declaração sobre o número de estudantes e professores sequestrados. 

"Embora o retorno desses 50 jovens que conseguiram escapar nos traga algum alívio, peço que continuem orando para que as outras vítimas sejam salvas e retornem sãs e salvas", declarou o reverendo Bulus Dauwa Yohanna, presidente da CAN no estado de Níger e proprietário da escola, em um comunicado.

sn/givs/mba/pc/jvb/mb/yr

parte de estudantes sequestrados em escola da nigéria consegue escapar

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

educação

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar