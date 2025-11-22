Zelensky ordena auditoria de defesa na Ucrânia em meio a escândalo de corrupção

"Foi preparada uma decisão relativa a um exame completo das empresas públicas de defesa e dos contratos correspondentes", afirmou Zelensky no Telegram, prometendo que as possíveis "violações constatadas serão transmitidas às autoridades" de combate à corrupção.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, anunciou neste sábado (22) uma auditoria no setor de defesa, em plena invasão russa do país e em meio a um escândalo de corrupção que envolve um de seus aliados próximos.

A presidência da Ucrânia está desestabilizada pela revelação de um escândalo de corrupção de cerca de 100 milhões de dólares (539 milhões de reais) no setor energético ucraniano, já muito afetado pelos ataques russos.

Segundo os serviços anticorrupção, o suposto autor desse esquema de desvio de fundos é Timur Mindich, um amigo próximo de Zelensky e seu antigo sócio em vários negócios, que deixou a Ucrânia pouco antes do escândalo.

A Ucrânia recebeu mais de 290 bilhões de euros (1,797 trilhão de reais) em ajuda militar e financeira dos Estados Unidos e da Europa desde o início da invasão russa em 2022, segundo o instituto alemão Kiel.

Desde o início da guerra, vários escândalos explodiram no setor de defesa ucraniano, relacionados ao desvio de fundos na fabricação de obuses, na compra de uniformes ou de provisões para os soldados.