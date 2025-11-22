Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Von der Leyen afirma que apóia plano de paz dos EUA para Ucrânia

Autor Agência Estado
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, manifestou apoio neste sábado, 22, ao plano apresentado pelos Estados Unidos para cessar a guerra na Ucrânia, mas observou que o texto é preliminar e demanda esforços complementares.

"Acolhemos os contínuos esforços dos EUA para trazer paz à Ucrânia. O rascunho inicial do plano de 28 pontos inclui elementos importantes que serão essenciais para uma paz justa e duradoura. Acreditamos, portanto, que o rascunho é uma base que exigirá trabalho adicional", disse von der Leyen em post na sua rede social X.

Segundo a líder europeia, a comissão está pronta para trabalhar em um acordo que garanta uma paz sustentável, e tem certeza sobre "o princípio de que as fronteiras não devem ser alteradas pela força."

Von der Leyen também alertou que as limitações propostas às Forças Armadas ucranianas, que deixariam o país vulnerável a futuros ataques, causam preocupação. Outro ponto destacado pela líder foi a necessidade de autorização dos integrantes da União Europeia e da Otan para implementar pontos do acordo relacionados a estes dois organismos.

"Aproveitamos esta oportunidade para destacar a força de nosso contínuo apoio à Ucrânia. Continuaremos a coordenar de perto com a Ucrânia e os EUA nos próximos dias", concluiu a presidente da Comissão Europeia.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, também em post no X, disse que representantes da Ucrânia, dos EUA, Reino Unido, França e Alemanha vão se reunir neste domingo, 23, na Suíça, para discutir a proposta de paz de Washington.

