Von der Leyen afirma que apóia plano de paz dos EUA para Ucrânia

"Acolhemos os contínuos esforços dos EUA para trazer paz à Ucrânia. O rascunho inicial do plano de 28 pontos inclui elementos importantes que serão essenciais para uma paz justa e duradoura. Acreditamos, portanto, que o rascunho é uma base que exigirá trabalho adicional", disse von der Leyen em post na sua rede social X.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, manifestou apoio neste sábado, 22, ao plano apresentado pelos Estados Unidos para cessar a guerra na Ucrânia, mas observou que o texto é preliminar e demanda esforços complementares.

Segundo a líder europeia, a comissão está pronta para trabalhar em um acordo que garanta uma paz sustentável, e tem certeza sobre "o princípio de que as fronteiras não devem ser alteradas pela força."

Von der Leyen também alertou que as limitações propostas às Forças Armadas ucranianas, que deixariam o país vulnerável a futuros ataques, causam preocupação. Outro ponto destacado pela líder foi a necessidade de autorização dos integrantes da União Europeia e da Otan para implementar pontos do acordo relacionados a estes dois organismos.

"Aproveitamos esta oportunidade para destacar a força de nosso contínuo apoio à Ucrânia. Continuaremos a coordenar de perto com a Ucrânia e os EUA nos próximos dias", concluiu a presidente da Comissão Europeia.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, também em post no X, disse que representantes da Ucrânia, dos EUA, Reino Unido, França e Alemanha vão se reunir neste domingo, 23, na Suíça, para discutir a proposta de paz de Washington.