Venezuela condena exercícios militares dos Estados Unidos no Caribe

O ministro da Defesa venezuelano, Vladimir Padrino, rechaçou neste sábado, 22, as manobras e exercícios militares realizados pelos Estados Unidos em Trinidad e Tobago, país que, de acordo com Padrino, "emprestou seu território" para ameaçar a Venezuela. "Rechaçamos contundentemente manobras, exercícios e desdobramentos em nossa área próxima de interesse na Venezuela, basta de mentiras, de injúrias", disse Padrino, durante um evento público neste sábado.

Autoridades de Trinidad e Tobago, que fica a apenas 11 quilômetros da Venezuela em seu ponto mais próximo, anunciaram há alguns dias a realização de exercícios militares conjuntos com os EUA, pela segunda vez. As manobras ocorrem em meio às operações que Washington mantém no Caribe e que, segundo o presidente norte-americano Donald Trump, buscam combater o narcotráfico na região. Segundo Padrino, as simulações representam uma ameaça à Venezuela, assim como a todo o continente. "Manobras inocentes, isso não existe", declarou o ministro. "É triste que o governo de Trinidad e Tobago empreste seu território, degrade seu território, sua soberania para que ali se instalem instrumentos para a morte e destruição massiva de povos", criticou. As forças militares americanas têm realizado desde setembro uma série de ataques contra embarcações suspeitas de traficar drogas em águas internacionais do Caribe e do Pacífico, incluindo vários botes que, de acordo com Washington, saíram da Venezuela. Pelo menos 80 pessoas morreram desde então.

Tensão no Caribe Chamada de "Operação Lança do Sul", o grande aumento das forças navais americanas no Caribe é o maior desde a Crise dos Mísseis Cubanos e o bloqueio de Cuba em 1962. O porta-aviões Gerald R. Ford chegou ao Caribe no último fim de semana, e agora há 15 mil tropas na região, incluindo fuzileiros navais em navios anfíbios e soldados em bases militares em Porto Rico.