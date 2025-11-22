Ucrânia e EUA conversarão na Suíça sobre plano de Trump

A Ucrânia iniciará em breve conversas com os Estados Unidos na Suíça para discutir o plano de Donald Trump para pôr fim à guerra com a Rússia, que prevê importantes concessões para Kiev. O presidente americano deu à Ucrânia menos de uma semana para aprovar o plano de 28 pontos que impõe ao país ceder territórios à Rússia, reduzir seu Exército e se comprometer a não ingressar na Otan.

Acolhido com satisfação por Vladimir Putin, o plano gerou rejeição no dirigente ucraniano, Volodimir Zelensky, que adiantou na sexta-feira que buscaria "alternativas" com Washington. "Nos próximos dias serão realizadas consultas com aliados sobre os passos necessários para terminar a guerra", afirmou Zelensky após emitir um decreto que forma sua equipe negociadora. Esta será liderada pelo chefe de gabinete presidencial, Andrii Yermak, e contará com os chefes de segurança, de inteligência e do Exército. "Nossos representantes sabem como defender os interesses nacionais da Ucrânia e o que é necessário para evitar que a Rússia lance uma terceira invasão", afirmou Zelensky.

Segundo o secretário do Conselho de Segurança ucraniano, Rustem Umerov, também integrante da delegação negociadora, as conversas começarão "nos próximos dias" na Suíça. O decreto assinado por Zelensky indica que as negociações incluirão "representantes da Federação Russa". Moscou não confirmou se participará do encontro. - Reunião no G20 -

Donald Trump deu a Kiev até o dia 27 de novembro para responder à proposta. "Ele [Zelensky] terá que gostar, e se não gostar, então simplesmente terá que seguir lutando", declarou o dirigente americano. Por sua vez, Putin considerou que o texto pode servir "como base para uma solução pacífica definitiva" do conflito iniciado em 2022 e se declarou disposto a "discutir em profundidade todos os detalhes". Em caso de rejeição por parte de Kiev, ameaçou continuar as conquistas territoriais na frente, onde seu Exército tem vantagem.

Diante da dupla pressão americana e russa, Zelensky também iniciou consultas com seus principais aliados na Europa, muitos deles reunidos na cúpula do G20 na África do Sul. Em um comunicado conjunto, os líderes de países europeus-chave, assim como Japão e Canadá, disseram que o plano de Washington "é uma base que requererá trabalho adicional". "Somos claros no princípio de que as fronteiras não devem ser alteradas pela força. Também nos preocupam as limitações propostas às Forças Armadas da Ucrânia, que deixariam o país vulnerável a futuros ataques", afirmaram.