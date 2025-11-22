Pelo menos dez mortos em acidente de ônibus no México

O acidente ocorreu na estrada que liga Morelia, capital de Michoacán, ao povoado de Pátzcuaro, informou a polícia de Morelia em um comunicado.

Pelo menos 10 pessoas morreram e outras 20 ficaram feridas neste sábado (22) em um acidente de ônibus no estado mexicano de Michoacán, no oeste do país, informaram autoridades locais.

"Informa-se que há cerca de 10 pessoas sem vida e cerca de 20 pessoas feridas, razão pela qual estão sendo realizadas ações de resgate e atendimento médico no local", disse a corporação.

Ela acrescentou que a circulação na via permanece fechada enquanto atuam as equipes de resgate.

Até o momento, as autoridades não especificaram a causa do acidente.

No México, acidentes em estradas são comuns, seja por excesso de velocidade ou falta de manutenção dos veículos, principalmente ônibus ou caminhões de carga.