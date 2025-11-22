BRASIL JUSTIÇA: Ex-presidente Jair Bolsonaro é enviado à prisão por risco de 'fuga'

O ex-presidente Jair Bolsonaro, que estava em prisão domiciliar desde agosto, foi preso de forma preventiva neste sábado (22) por risco de "fuga", segundo uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) obtida pela AFP.

Ex-presidente Jair Bolsonaro é enviado à prisão por risco de 'fuga'

Ao longo de sua carreira política, ele proclamou sua nostalgia da ditadura. Como presidente, desafiou as instituições. Agora, o ex-mandatário de extrema direita Jair Bolsonaro foi preso preventivamente neste sábado (22), após ser condenado por tentativa de golpe de Estado.

Jair Bolsonaro, o ex-capitão preso por seu último ato de insubordinação

Divisões sobre eliminação dos combustíveis fósseis ameaçam afundar COP30

A conferência sobre a mudança climática de Belém (COP30) entrou em seu momento crítico neste sábado (22), fora do prazo, após duas semanas de negociações, paralisadas por uma menção sobre a eliminação gradual das energias fósseis.

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Ucrânia e EUA conversarão na Suíça sobre plano de Trump

A Ucrânia iniciará em breve conversas com os Estados Unidos na Suíça para discutir o plano de Donald Trump para pôr fim à guerra com a Rússia, que prevê importantes concessões para Kiev.

Joanesburgo (Gauteng, África do Sul):

África do Sul inaugura cúpula do G20 sem Trump

A África do Sul lançou neste sábado (22) um apelo a favor do multilateralismo ao inaugurar a cúpula do G20 de Joanesburgo boicotada por Donald Trump, na qual Ucrânia, clima e desigualdade surgem como protagonistas.

LAGOS (Nigéria):

Mais de 300 alunos e professores são sequestrados na Nigéria

Homens armados sequestraram mais de 300 estudantes e professores em um dos maiores sequestros em massa na Nigéria, afirmou um grupo cristão neste sábado (22), em meio a uma crescente preocupação com a segurança do país mais populoso do continente africano.

