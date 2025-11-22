Mais de 300 alunos e professores foram sequestrados de escola na Nigéria, diz associação

Esse é o segundo sequestro que acontece nesta semana em uma escola no país africano, que tem sido ameaçado com intervenção militar pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, devido a uma suposta campanha de violência jihadista contra cristãos.

Uma associação cristã atualizou neste sábado, 22, o número de alunos e professores sequestrados na sexta-feira, 21, de uma escola católica no centro da Nigéria. Foram levados 303 estudantes, além de 12 educadores, totalizando 315 pessoas. A contagem inicial era de 227.

A contagem foi alterada "após um processo de verificação e a realização de um censo final", segundo um comunicado emitido pelo Reverendo Bulus Dauwa Yohanna, presidente da seção do estado de Níger da CAN (Associação Cristã da Nigéria), que visitou a escola ainda no dia do crime.

O sequestro de crianças em idade escolar na remota comunidade de Papiri, no estado da Nigéria, aconteceu quatro dias após 25 crianças terem sido sequestradas em circunstâncias semelhantes na cidade de Maga, no estado vizinho de Kebbi, a 170 km de distância.

Até o momento, nenhum grupo reivindicou a autoria dos sequestros e as autoridades informaram que equipes táticas foram mobilizadas juntamente com caçadores locais para resgatar as crianças.