Lula: na 'COP da verdade' o multilateralismo venceu

"Saímos de Belém com um quadro renovado de contribuições nacionalmente determinadas. Mobilizamos a sociedade civil, a academia, o setor privado, os povos indígenas e os movimentos sociais para fazer da COP30 a COP com a segunda maior participação da história", afirmou Lula.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou hoje, durante discurso no G20, que na Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30) de Belém, o multilateralismo venceu e aproveitou para cobrar os países que invistam mais em iniciativas que possam mitigar a aceleração das mudanças climáticas.

O presidente também cobrou do G20 sua contribuição para a melhora do clima global. "Entramos agora numa nova etapa que exigirá esforço simultâneo em duas frentes. Acelerar as ações do enfrentamento da mudança do clima e nos preparar para uma nova realidade climática. O G20 cumpre papel central em ambas. O Grupo responde por 77% das emissões globais. É do G20 que um novo modelo de economia deve emergir", disse Lula.

Sobre o valor arrecadado durante a COP para ações de combate ao clima, Lula fez um comparativo com o montante disponibilizado pelos países em comparação com o que é gasto com sistemas de defesa. "É inconcebível que não sejamos capazes de mobilizar US$ 1,3 trilhão em financiamento climático, enquanto o dobro desse montante é consumido por despesas militares", afirmou.

"Fortalecer a capacidade de prevenção e resposta a desastres é uma questão de vida ou morte. Sistema de alerta precoce não basta. O sistema vai colocar às provas nossas pontes, rodovias, edifícios e linhas de transmissão. Vai exigir formas mais eficientes de digerir a água, cultivar alimentos e produzir energia. Vai obrigar milhares de pessoas e de negócios a buscarem áreas mais seguras para viver e empreender", disse Lula.

Lula destacou ainda que "os princípios voluntários para investir em redução de risco e de desastres, aprovados pela liderança sul-africana do G20, enfatizam a necessidade de financiamento de longo prazo. Construir resiliência não é gasto, é investimento. Para cada dólar investido em adaptação, ganha-se US$ 4 em prejuízos evitados e outros benefícios sociais e econômicos."