Imprensa internacional cita risco de fuga e adulteração de tornozeleira na prisão de Bolsonaro

A prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) repercute na imprensa internacional neste sábado, 22. Veículos dos Estados Unidos, Europa e países latino-americanos destacaram a tentativa de adulteração da tornozeleira eletrônica e a identificação de risco de fuga às vésperas do possível início do cumprimento da pena de 27 anos. O Washington Post noticiou que Bolsonaro "foi preso em meio a temores de distúrbios públicos". Disse ainda que "o ex-presidente foi detido preventivamente no sábado, dias antes de começar a cumprir sua pena de 27 anos de prisão por tentativa de golpe militar para se manter no poder após a derrota nas eleições de 2022, um plano que incluía o assassinato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o homem que o derrotou".

No Reino Unido, o The Guardian escreveu que Bolsonaro foi detido "sob suspeita de tentativa de fuga", mencionando que a Justiça brasileira considerou que o político poderia descumprir as condições de monitoramento impostas pela Justiça. O francês Le Monde adotou a mesma linha, informando que "o ex-líder do Brasil, Bolsonaro, foi levado sob custódia devido ao risco de fuga". O veículo ressaltou também os problemas de saúde do político. O jornal espanhol El País relatou que "a Polícia detém o ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro após meses de prisão domiciliar", acrescentando que a detenção ocorreu depois que ele teria adulterado sua tornozeleira eletrônica às vésperas do possível início do cumprimento pena. Na Argentina, o Clarín publicou que "Bolsonaro foi enviado à prisão para cumprir sua condenação de 27 anos" e citou relatos segundo os quais o ex-presidente teria tentado "romper sua tornozeleira eletrônica".