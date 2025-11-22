Ex-presidente Jair Bolsonaro é enviado à prisão

O ex-presidente Jair Bolsonaro, que estava em prisão domiciliar desde agosto, foi preso de forma preventiva neste sábado (22), informaram à AFP um de seus advogados e fontes próximas ao caso. Bolsonaro foi condenado em setembro a 27 anos de prisão por ter conspirado para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva após perder as eleições em 2022.

"Foi preso, mas não sei o motivo", declarou o advogado Celso Vilardi. Fontes próximas ao caso afirmaram que trata-se de uma prisão preventiva e não da execução de sua condenação. A Polícia Federal informou em um comunicado que "cumpriu um mandado de prisão preventiva em cumprimento a decisão do Supremo Tribunal Federal", sem mencionar o ex-presidente. Por descumprimento de medidas cautelares, Bolsonaro (2019-2022) cumpre prisão domiciliar preventiva desde agosto em sua mansão em um condomínio luxuoso em Brasília e é monitorado eletronicamente.

- Múltiplas cirurgias - Em meados de novembro, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou por unanimidade um recurso contra a condenação, que estabelece que deve ser cumprida em "regime fechado", ou seja, na prisão. Na sexta-feira, os advogados solicitaram ao STF que o ex-presidente pudesse cumprir sua pena em casa por "caráter humanitário", devido ao seu delicado estado de saúde.

"A alteração da prisão domiciliar terá graves consequências e representa risco à sua vida", afirmaram no documento. O ex-mandatário tem sequelas permanentes de uma facada na barriga que sofreu em 2018 durante um comício em sua campanha presidencial. Na petição ao ministro, os advogados enumeram as múltiplas cirurgias a que seu cliente teve que se submeter desde então, a última delas em abril.

Como consequência, Bolsonaro sofre de refluxo e "soluços incoercíveis" que lhe provocaram falta de ar e desmaios, detalha o documento. Além disso, mencionam que ele foi diagnosticado recentemente com um câncer de pele, embora as lesões tenham sido removidas. Também recordam um antecedente: o STF concedeu, em maio, por problemas de saúde, a prisão domiciliar ao ex-presidente Fernando Collor de Mello (1990-1992) para o cumprimento de uma pena de oito anos por corrupção.