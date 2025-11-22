COP30: as principais reações ao acordo climático

Quase 200 países chegaram neste sábado a um acordo modesto na conferência climática COP30, em Belém. Alguns deles consideraram o documento aceitável, em meio a negociações tensas e à ausência dos Estados Unidos. Outros acharam o compromisso insuficiente. Segue abaixo um resumo das principais reações:

- Lula - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que apostou no sucesso do que chamou de "COP da verdade", aplaudiu o que considerou uma vitória do multilateralismo nas negociações. "Mobilizamos a sociedade civil, a academia, o setor privado, os povos indígenas e os movimentos sociais, para fazer dessa a COP com a segunda maior participação da História", declarou o presidente brasileiro. - Europa -

"Não vamos esconder que preferiríamos ter mais, mais ambição em tudo", disse o comissário da União Europeia (UE) para o Clima, Wopke Hoekstra, embora tenha considerado o acordo um passo "na direção correta". A ministra francesa da Transição Ecológica, Monique Barbut, foi mais crítica: "Não posso dizer que esta COP tenha sido um sucesso." Embora "este acordo não eleve nosso nível geral de ambição, tampouco altera o impulso anterior", ressaltou. O secretário de Energia britânico, Ed Miliband, disse à AFP: "Assim é este processo da COP. Se você olhar ao longo da História, gerou mudanças. Cada COP tem suas frustrações."

- Colômbia - O presidente colombiano, Gustavo Petro, criticou duramente a falta de um plano para a eliminação gradual dos combustíveis fósseis, e disse que seu país "não aceita" que a declaração "não diga claramente, como faz a ciência, que a causa da crise climática são os combustíveis fósseis". - Brasil, Índia, África do Sul, China -

A Índia elogiou o acordo, que considerou "significativo". “Apoiamos plenamente a presidência da COP30 e reconhecemos os esforços extraordinários da equipe presidencial, que incluíram muitas noites em claro trabalhando para garantir que levemos algo significativo de Belém”, disse um representante indiano, em nome do grupo Basic (Brasil, África do Sul, Índia e China). A China expressou satisfação com o resultado. Seu vice-ministro de Ecologia e Meio Ambiente, Li Gao, disse à AFP que a COP30 seria lembrada como "um sucesso em uma situação muito difícil”. - Países menos desenvolvidos -