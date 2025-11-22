Com dois gols de David Neres, Napoli vence Atalanta (3-1) e lidera Serie A
O atacante brasileiro David Neres, que marcou duas vezes neste sábado (22), foi o destaque da vitória do Napoli por 3 a 1 sobre a Atalanta, resultado que coloca os atuais campeões italianos provisoriamente na liderança da Serie A após a 12ª rodada.
O brasileiro de 28 anos abriu o placar aos 17 minutos e ampliou a vantagem minutos depois (38'), com assistências do dinamarquês Rasmus Hojlund e do escocês Scott McTominay, respectivamente.
Pouco antes do intervalo, o holandês Noa Lang (45') praticamente selou a vitória, apesar de uma breve tentativa de reação dos visitantes com Gianluca Scamacca no início da segunda etapa (52').
Com esse resultado, o Napoli de Antonio Conte reassume provisoriamente a liderança do Campeonato Italiano com 25 pontos, um a mais que Inter (2º), Roma (3º) e Bologna (4º).
Mais cedo, os bolonheses golearam a Udinese (10ª) por 3 a 0, graças a dois gols rápidos de Tommaso Pobega (54', 60'). Nos acréscimos, Federico Bernardeschi fechou o placar (90'+4).
Na acirrada disputa pelo 'Scudetto', o dérbi de Milão deste domingo será crucial para a Inter, que pode se distanciar ainda mais com uma vitória, enquanto o Milan (5º, 22 pontos) precisa de pontos para não ficar afastada do topo da tabela como aconteceu com a Juventus (6ª, 20 pontos), que já está cinco pontos atrás do Napoli após o empate em 1 a 1 contra a lanterna Fiorentina neste sábado.
No estádio da 'Viola', que ainda não venceu nenhuma partida nesta temporada, os 'bianconeri' abriram o placar nos acréscimos do primeiro tempo com um chute de longa distância do sérvio Filip Kostic (45'+6).
Nos minutos iniciais do segundo tempo, a Fiorentina empatou com outro chute de longa distância, desta vez de Rolando Mandragora (48'), que acertou o ângulo.
A 'Juve', que empatou cinco dos seus 12 jogos, pode ser ultrapassada na segunda-feira pelo Como (7º), que visita Turim para enfrentar o Torino (12º).
Horas antes do Derby della Madonnina, marcado para as 16h45 (horário de Brasília) deste domingo, um dos destaques do fim de semana, a Roma de Paulo Dybala visita o Cremonese (às 11h00 de Brasília).
Uma vitória colocará a Roma provisoriamente na liderança e aumentaria a pressão no estádio de San Siro.
--- Jogos da 12ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:
- Sábado:
Udinese - Bologna 0 - 3
Cagliari - Genoa 3 - 3
Fiorentina - Juventus 1 - 1
Napoli - Atalanta 3 - 1
- Domingo:
(08h30) Hellas Verona - Parma
(11h00) Cremonese - Roma
(14h00) Lazio - Lecce
(16h45) Inter - Milan
- Segunda-feira:
(14h30) Torino - Como
(16h45) Sassuolo - Pisa
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Napoli 25 12 8 1 3 19 11 8
2. Inter 24 11 8 0 3 26 12 14
3. Roma 24 11 8 0 3 12 5 7
4. Bologna 24 12 7 3 2 21 8 13
5. Milan 22 11 6 4 1 17 9 8
6. Juventus 20 12 5 5 2 15 11 4
7. Como 18 11 4 6 1 12 6 6
8. Sassuolo 16 11 5 1 5 14 12 2
9. Lazio 15 11 4 3 4 13 9 4
10. Udinese 15 12 4 3 5 12 20 -8
11. Cremonese 14 11 3 5 3 12 13 -1
12. Torino 14 11 3 5 3 10 16 -6
13. Atalanta 13 12 2 7 3 14 14 0
14. Cagliari 11 12 2 5 5 12 17 -5
15. Lecce 10 11 2 4 5 8 14 -6
16. Pisa 9 11 1 6 4 8 14 -6
17. Parma 8 11 1 5 5 7 14 -7
18. Genoa 8 12 1 5 6 11 19 -8
19. Hellas Verona 6 11 0 6 5 6 16 -10
20. Fiorentina 6 12 0 6 6 10 19 -9
./bds/bur-dam/dr/aam