Com dois gols de David Neres, Napoli vence Atalanta (3-1) e lidera Serie A

O atacante brasileiro David Neres, que marcou duas vezes neste sábado (22), foi o destaque da vitória do Napoli por 3 a 1 sobre a Atalanta, resultado que coloca os atuais campeões italianos provisoriamente na liderança da Serie A após a 12ª rodada. O brasileiro de 28 anos abriu o placar aos 17 minutos e ampliou a vantagem minutos depois (38'), com assistências do dinamarquês Rasmus Hojlund e do escocês Scott McTominay, respectivamente.

Pouco antes do intervalo, o holandês Noa Lang (45') praticamente selou a vitória, apesar de uma breve tentativa de reação dos visitantes com Gianluca Scamacca no início da segunda etapa (52'). Com esse resultado, o Napoli de Antonio Conte reassume provisoriamente a liderança do Campeonato Italiano com 25 pontos, um a mais que Inter (2º), Roma (3º) e Bologna (4º). Mais cedo, os bolonheses golearam a Udinese (10ª) por 3 a 0, graças a dois gols rápidos de Tommaso Pobega (54', 60'). Nos acréscimos, Federico Bernardeschi fechou o placar (90'+4). Na acirrada disputa pelo 'Scudetto', o dérbi de Milão deste domingo será crucial para a Inter, que pode se distanciar ainda mais com uma vitória, enquanto o Milan (5º, 22 pontos) precisa de pontos para não ficar afastada do topo da tabela como aconteceu com a Juventus (6ª, 20 pontos), que já está cinco pontos atrás do Napoli após o empate em 1 a 1 contra a lanterna Fiorentina neste sábado.

No estádio da 'Viola', que ainda não venceu nenhuma partida nesta temporada, os 'bianconeri' abriram o placar nos acréscimos do primeiro tempo com um chute de longa distância do sérvio Filip Kostic (45'+6). Nos minutos iniciais do segundo tempo, a Fiorentina empatou com outro chute de longa distância, desta vez de Rolando Mandragora (48'), que acertou o ângulo. A 'Juve', que empatou cinco dos seus 12 jogos, pode ser ultrapassada na segunda-feira pelo Como (7º), que visita Turim para enfrentar o Torino (12º).

Horas antes do Derby della Madonnina, marcado para as 16h45 (horário de Brasília) deste domingo, um dos destaques do fim de semana, a Roma de Paulo Dybala visita o Cremonese (às 11h00 de Brasília). Uma vitória colocará a Roma provisoriamente na liderança e aumentaria a pressão no estádio de San Siro. --- Jogos da 12ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado: Udinese - Bologna 0 - 3 Cagliari - Genoa 3 - 3