Câmera do papa Francisco é leiloada por US$ 7,5 milhões

Uma câmera fotográfica Leica que pertenceu ao papa Francisco foi vendida neste sábado (22) em um leilão em Viena por 7,5 milhões de dólares (40,4 milhões de reais), valor que será doado à organização de caridade do falecido pontífice.

O modelo mecânico “M-A” havia sido colocado em leilão com uma estimativa entre 70.000 e 80.650 dólares (377 mil e 435 mil reais), informou a Leica em comunicado. A câmera foi oferecida ao papa pela famosa marca de Wetzlar (oeste da Alemanha) em 2024.