Belarus indulta 31 ucranianos em virtude de acordo com Trump

O mandatário republicano pressionou Belarus para que libertasse os presos políticos durante seus contatos com Lukashenko, que governa o país desde 1994 e acabou com a liberdade de imprensa e a oposição política.

Belarus, um estreito aliado da Rússia, concedeu indulto a 31 cidadãos ucranianos, informou a televisão estatal neste sábado (22), como parte de um acordo entre o presidente Alexander Lukashenko e seu homólogo americano, Donald Trump.

Em troca, Washington suspendeu parcialmente as sanções impostas à companhia aérea estatal bielorrussa Belavia, que poderá realizar manutenção e comprar peças para sua frota, que inclui aviões Boeing.

"O presidente concedeu indulto a 31 cidadãos ucranianos que cometeram crimes penais no território de nosso país", declarou a porta-voz de Lukashenko, Natalia Eismont, à televisão estatal.

A medida tinha como objetivo "criar as condições para a resolução do conflito armado no Estado vizinho", acrescentou, em referência à ofensiva russa na Ucrânia.

Os ucranianos, cujas identidades não foram reveladas, estão sendo entregues a Kiev "neste momento", segundo Eismont.