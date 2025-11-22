Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Belarus indulta 31 ucranianos em virtude de acordo com Trump

Autor AFP
Belarus, um estreito aliado da Rússia, concedeu indulto a 31 cidadãos ucranianos, informou a televisão estatal neste sábado (22), como parte de um acordo entre o presidente Alexander Lukashenko e seu homólogo americano, Donald Trump. 

O mandatário republicano pressionou Belarus para que libertasse os presos políticos durante seus contatos com Lukashenko, que governa o país desde 1994 e acabou com a liberdade de imprensa e a oposição política.

Em troca, Washington suspendeu parcialmente as sanções impostas à companhia aérea estatal bielorrussa Belavia, que poderá realizar manutenção e comprar peças para sua frota, que inclui aviões Boeing. 

"O presidente concedeu indulto a 31 cidadãos ucranianos que cometeram crimes penais no território de nosso país", declarou a porta-voz de Lukashenko, Natalia Eismont, à televisão estatal.

A medida tinha como objetivo "criar as condições para a resolução do conflito armado no Estado vizinho", acrescentou, em referência à ofensiva russa na Ucrânia. 

Os ucranianos, cujas identidades não foram reveladas, estão sendo entregues a Kiev "neste momento", segundo Eismont.

Os indultos ocorrem após Washington propor um plano para encerrar o conflito na Ucrânia, acolhido com satisfação em Moscou e rejeitado em Kiev.

