Ativistas tingem de verde o Grande Canal de Veneza durante protesto climático

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Ativistas climáticos tingiram de verde o Grande Canal de Veneza neste sábado (22), horas antes de os países que participam da COP30 em Belém aprovarem um documento mínimo que omite um mapa do caminho para abandonar os combustíveis fósseis.

Extinction Rebellion afirmou que seus ativistas liberaram um corante ambientalmente inofensivo em canais, rios, lagos e fontes de um total de dez cidades italianas para destacar "os efeitos maciços do colapso climático".

Greta Thunberg esteve presente no protesto "Stop Ecocide" em Veneza, onde os manifestantes, vestidos completamente de vermelho com véus sobre o rosto, caminharam lentamente entre grupos de turistas curiosos, mostraram as imagens.

O corante verde também foi despejado no rio Pó, em Turim, no rio Reno, em Bolonha, no rio Tara, em Tarento, assim como em fontes de Pádua e Gênova, indicou o grupo ativista.

