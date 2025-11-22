Ativistas tingem de verde o Grande Canal de Veneza durante protesto climático

Ativistas climáticos tingiram de verde o Grande Canal de Veneza neste sábado (22), horas antes de os países que participam da COP30 em Belém aprovarem um documento mínimo que omite um mapa do caminho para abandonar os combustíveis fósseis.

Extinction Rebellion afirmou que seus ativistas liberaram um corante ambientalmente inofensivo em canais, rios, lagos e fontes de um total de dez cidades italianas para destacar "os efeitos maciços do colapso climático".