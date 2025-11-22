Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Após mais de dois anos, Pogba retorna aos gramados em derrota do Monaco para o Rennes

Autor AFP
Tipo Notícia

Uma noite de emoções mistas para Paul Pogba: o ex-jogador da seleção francesa retornou aos gramados após mais de dois anos de ausência, vestindo a camisa do Monaco, que sofreu uma derrota por 4 a 1 para o Rennes, fora de casa, neste sábado, pela 13ª rodada da Ligue 1.

Pogba, que hoje tem 32 anos, entrou em campo aos 85 minutos, substituindo Mamadou Coulibaly, quando o Monaco já perdia por 4 a 0 e o jogo estava praticamente decidido. 

Sua presença em campo foi, portanto, breve, mas sem dúvida um dos destaques do dia. 

A torcida do Rennes o recebeu com uma ovação de pé e aplaudiu seus primeiros toques na bola. 

O Monaco conseguiu marcar um gol de honra por meio do dinamarquês Mika Biereth nos acréscimos (90'+5).

Pogba, campeão mundial pela França em 2018, não jogava desde 3 de setembro de 2023, quando com a camisa da Juventus participou da vitória sobre o Empoli por 2 a 0 na Serie A. 

Desde então, uma suspensão por doping e uma série de lesões o mantiveram afastado dos gramados.

Sua contratação pelo Monaco no final de junho gerou grande entusiasmo, mas a sua má fase e vários problemas físicos atrasaram a sua estreia na competição. 

Este jogo em Rennes também será o primeiro dele na Ligue 1, já que passou a maior parte da sua carreira no estrangeiro, no Manchester United e na Juventus. 

Para o Monaco, esta derrota na Bretanha representa mais um revés em sua luta pelo título: a equipe do Principado permanece em oitavo lugar na tabela, com 20 pontos, oito atrás do Olympique de Marselha (1º), que goleou o Nice por 5 a 1 na sexta-feira, e do Lens (2º), que venceu o Strasbourg (4º) por 1 a 0 neste sábado. 

O Paris Saint-Germain (27 pontos), temporariamente em terceiro lugar, tem a oportunidade de retomar a liderança no último jogo deste sábado, quando recebe o Le Havre (12º) no Parque dos Príncipes.

