Após mais de dois anos, Pogba retorna aos gramados em derrota do Monaco para o Rennes

Uma noite de emoções mistas para Paul Pogba: o ex-jogador da seleção francesa retornou aos gramados após mais de dois anos de ausência, vestindo a camisa do Monaco, que sofreu uma derrota por 4 a 1 para o Rennes, fora de casa, neste sábado, pela 13ª rodada da Ligue 1. Pogba, que hoje tem 32 anos, entrou em campo aos 85 minutos, substituindo Mamadou Coulibaly, quando o Monaco já perdia por 4 a 0 e o jogo estava praticamente decidido.

Sua presença em campo foi, portanto, breve, mas sem dúvida um dos destaques do dia. A torcida do Rennes o recebeu com uma ovação de pé e aplaudiu seus primeiros toques na bola. O Monaco conseguiu marcar um gol de honra por meio do dinamarquês Mika Biereth nos acréscimos (90'+5). Pogba, campeão mundial pela França em 2018, não jogava desde 3 de setembro de 2023, quando com a camisa da Juventus participou da vitória sobre o Empoli por 2 a 0 na Serie A.

Desde então, uma suspensão por doping e uma série de lesões o mantiveram afastado dos gramados. Sua contratação pelo Monaco no final de junho gerou grande entusiasmo, mas a sua má fase e vários problemas físicos atrasaram a sua estreia na competição. Este jogo em Rennes também será o primeiro dele na Ligue 1, já que passou a maior parte da sua carreira no estrangeiro, no Manchester United e na Juventus.