Zelensky consulta aliados europeus sobre plano dos EUA favorável à Rússia

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, conversou, nesta sexta-feira (21), com os dirigentes francês, alemão e britânico sobre o plano americano para pôr fim à invasão russa ao seu país, que inclui propostas que para Kiev soam como uma capitulação após quase quatro anos de guerra. O plano de 28 pontos, apoiado pelo presidente americano, Donald Trump, insta a Ucrânia a ceder território para a Rússia, a se comprometer a nunca aderir à Otan e reduzir significativamente suas forças armadas.

"Estamos trabalhando no documento preparado pela parte americana. Este deve ser um plano que garanta uma paz real e digna", postou Zelensky no X, após o telefonema com o presidente francês, Emmanuel Macron, e os chefes de governo alemão e britânico, respectivamente Friedrich Merz e Keir Starmer. Os líderes europeus expressaram seu "apoio inabalável" à Ucrânia e "acordaram seguir buscando o objetivo de preservar, no longo prazo, os interesses vitais europeus e ucranianos", declarou o governo alemão. Segundo a Presidência francesa, os dirigentes também reafirmaram que "todas as decisões que tenham implicações para os interesses da Europa e da Otan requerem o apoio conjunto e o consenso dos sócios europeus e dos aliados da Otan". Zelensky afirmou, nesta sexta-feira, em um discurso por vídeo à nação, que vai propor "alternativas" ao plano americano e prometeu que não vai "trair" os interesses ucranianos.

"Vou apresentar argumentos, vou persuadir, vou propor alternativas", declarou Zelensky. - Um "bom plano" - Segundo a proposta americana, a Ucrânia teria que ceder o leste do país a Moscou e aceitar a ocupação de parte do sul.

As regiões orientais de Donetsk e Lugansk, assim como a Crimeia, anexada em 2014, seriam "reconhecidas de fato como russas, inclusive pelos Estados Unidos", e Moscou receberia outros territórios ucranianos que hoje ainda estão sob o controle de Kiev. A Rússia também veria o fim de seu isolamento em relação às promessas ocidentais com sua reintegração no grupo do G8 e a suspensão progressiva das sanções. Kiev, por sua vez, receberia "garantias de segurança confiáveis", sem dar mais detalhes, mas o tamanho de suas forças armadas seria reduzido para 600.000 militares.

O plano também obrigaria a Ucrânia a "consagrar em sua Constituição" que não vai aderir à Otan, mas estabelece que aviões europeus vão estacionar na vizinha Polônia, membro da aliança militar. A proposta exerceria pressão sobre Zelensky, pois exige que a Ucrânia realize eleições em um prazo de 100 dias, outra demanda-chave impulsionada por Moscou, que pediu reiteradamente a destituição do presidente ucraniano. Além disso, 100 bilhões de dólares (R$ 533,4 bilhões, na cotação atual) dos fundos congelados da Rússia - sancionada após a invasão - seriam destinados aos esforços de reconstrução liderados pelos Estados Unidos, aos quais a Europa contribuiria com outros 100 bilhões de dólares.