Wall Street fecha em alta

O Dow Jones subiu 1,08%; o Nasdaq, 0,88%; e o S&P 500 avançou 0,98%. Na semana, no entanto, os principais índices do mercado americano caíram cerca de 2%.

Wall Street fechou em alta nesta sexta-feira (21), impulsionada por comentários do presidente do Federal Reserve (Fed) de Nova York, John Williams, que alimentaram a expectativa dos investidores de um novo corte de juros neste ano.

Antes da abertura de hoje, Williams disse que ainda vê "margem para uma nova redução dos juros a curto prazo", declaração que despertou uma reação imediata. Os investidores concluíram que a balança voltou a pender para uma flexibilização monetária em dezembro.

"Esse foi, certamente, um fator importante na alta de hoje", apontou Angelo Kourkafas, da Edward Jones, que mencionou "uma certa sensibilidade em torno dos juros".

Paralelamente, o temor do mercado de uma bolha financeira em torno da inteligência artificial (IA) parecia ter diminuído. "Parte desse ceticismo poderia persistir, já que os investidores começam a questionar um pouco mais se a IA pode gerar lucro suficiente para justificar todos esses gastos", disse Kourkafas.

tmc/nth/cr/nn/lb/am