Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Uruguai foi aceito no Tratado Transpacífico

Uruguai foi aceito no Tratado Transpacífico

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Uruguai foi aceito para ingressar no Tratado Integral e Progressivo de Associação Transpacífico (CPTPP, na sigla em inglês), um acordo comercial que reúne 15% do PIB global, informou nesta sexta-feira (21) o Ministério das Relações Exteriores do país sul-americano.

A adesão foi solicitada em 2022 durante o governo do centro-direitista Luis Lacalle Pou e ocorre em um momento em que o Uruguai e os demais países do Mercosul (Argentina, Brasil e Paraguai) aguardam que o braço Executivo da União Europeia consiga a aprovação final de seus membros para fechar um acordo comercial entre os dois blocos regionais em dezembro.

"#CPTPP acaba de aceitar o pedido de adesão do #Uruguai #Resultados à vista: trabalho que transcende governos, a favor dos interesses do Uruguai", publicou o ministro das Relações Exteriores uruguaio, Mario Lubetkin, em sua conta no X.

A chancelaria uruguaia detalhou que o acordo reúne 15% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial e abrange 595 milhões de pessoas, e convocou uma coletiva de imprensa para detalhar os passos que o governo do esquerdista Yamandú Orsi seguirá para completar o processo e fazer parte do bloco.

Entre 2022 e 2024, o CPTPP foi destino de 9% do total das mercadorias exportadas pelo Uruguai.

Chile, México e Peru são os três países latino-americanos que fazem parte deste pacto comercial transpacífico, junto com Austrália, Brunei, Canadá, Japão, Malásia, Nova Zelândia, Singapura, Reino Unido e Vietnã.

gfe/ad/dd/yr

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar