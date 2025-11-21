Ucrânia discute 'próximos passos' sobre plano dos EUA com aliados europeus

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha, afirmou ter discutido com seus colegas europeus o plano proposto pelos Estados Unidos para pôr fim à guerra em seu país e esboçado seus "próximos passos". Sybiha informou na rede social X que a conversa telefônica que manteve com os ministros das Relações Exteriores de França, Reino Unido, Polônia, Finlândia, a alta representante de Política Externa da União Europeia, Kaja Kallas, e representantes de Itália e Alemanha foi "oportuna e significativa".

O ministro disse que compartilhou com seus colegas os resultados dos "contatos recentes" do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, e "delineou a lógica" de seus "próximos passos". "Discutimos em detalhe os elementos das propostas de paz apresentadas pelos Estados Unidos e nosso trabalho conjunto para construir um caminho viável para uma paz justa", acrescentou. Nesta sexta-feira, Zelensky rejeitou o documento de 28 pontos sugerido por Washington, que obrigaria a Ucrânia a ceder território, reduzir seu exército e a se comprometer a nunca ingressar na Otan. O ministro ucraniano também disse que destacou a importância de manter a pressão para obrigar a Rússia a pôr fim à guerra.