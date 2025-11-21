Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ucrânia discute 'próximos passos' sobre plano dos EUA com aliados europeus

Autor AFP
Tipo Notícia

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha, afirmou ter discutido com seus colegas europeus o plano proposto pelos Estados Unidos para pôr fim à guerra em seu país e esboçado seus "próximos passos".

Sybiha informou na rede social X que a conversa telefônica que manteve com os ministros das Relações Exteriores de França, Reino Unido, Polônia, Finlândia, a alta representante de Política Externa da União Europeia, Kaja Kallas, e representantes de Itália e Alemanha foi "oportuna e significativa".

O ministro disse que compartilhou com seus colegas os resultados dos "contatos recentes" do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, e "delineou a lógica" de seus "próximos passos".

"Discutimos em detalhe os elementos das propostas de paz apresentadas pelos Estados Unidos e nosso trabalho conjunto para construir um caminho viável para uma paz justa", acrescentou.

Nesta sexta-feira, Zelensky rejeitou o documento de 28 pontos sugerido por Washington, que obrigaria a Ucrânia a ceder território, reduzir seu exército e a se comprometer a nunca ingressar na Otan.

O ministro ucraniano também disse que destacou a importância de manter a pressão para obrigar a Rússia a pôr fim à guerra.

A titular de Relações Exteriores do Reino Unido, Yvette Cooper, disse na rede X que as conversas reafirmaram o apoio a "uma paz justa e duradoura" na Ucrânia.

"Devemos garantir um cessar-fogo total e um espaço para negociações significativas. A Ucrânia deve determinar o seu futuro", escreveu. "Trabalharemos com a Ucrânia, os Estados Unidos e a União Europeia pela paz."

O presidente americano Donald Trump estabeleceu a data de 27 de novembro, o Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, como limite para que a Ucrânia aceite o plano de seu governo, que Kiev considera muito favorável a Moscou.

Tags

eua rússia ucrânia

