Trump trabalha com Kiev e Moscou para deter a guerra o quanto antes (funcionário)

O presidente americano, Donald Trump, está trabalhando tanto com a Ucrânia quanto com a Rússia para encerrar a guerra "o mais rápido possível", disse, nesta sexta-feira (21), um funcionário americano pouco após a divulgação de uma proposta de Washington que surpreendeu Kiev e seus aliados europeus.

"O presidente Trump está trabalhando com ambas as partes para pôr fim o mais rápido possível à guerra, que dura tempo demais, com mortes sem sentido demais", disse à AFP o funcionário da Casa Branca em uma declaração.