Trump promete ajudar prefeito eleito de Nova York

"Vamos ajudá-lo a tornar realidade o sonho de todos: ter uma Nova York forte e muito segura", disse Trump após uma reunião na Casa Branca que Mamdani descreveu como "muito produtiva".

O presidente Donald Trump prometeu nesta sexta-feira (21) que sua administração trabalhará com o próximo prefeito de Nova York, o democrata Zohran Mamdani, para melhorar a vida dos moradores da capital financeira dos Estados Unidos.

O prefeito eleito enfatizou que sua reunião "não se concentrou nos pontos de discordância, que são numerosos", mas em seu "objetivo comum de estar a serviço dos nova-iorquinos" para combater o alto custo de vida, sua principal promessa de campanha.

Durante sua aparição conjunta diante das câmeras, Trump, que é nova-iorquino, quase pareceu acolher sob sua proteção o democrata de 34 anos, ao prever que ele "surpreenderá alguns conservadores".

Questionado sobre comentários passados de Zohran Mamdani, que o havia qualificado como "déspota", Donald Trump, que pode ser muito rancoroso, respondeu: "Coisas muito piores do que 'déspota' já foram ditas sobre mim. Portanto, não é tão insultante. Talvez ele mude de opinião".

O republicano de 79 anos, sempre ávido por atenção midiática, se congratulou pelo interesse despertado por esse encontro, que provocou uma afluência particularmente grande de jornalistas à Casa Branca.