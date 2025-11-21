Técnico do Liverpool confirma retorno do goleiro Alisson

Após a data Fifa, os 'Reds' recebem no sábado o Nottingham Forest, que está na zona de rebaixamento, num jogo em que precisa se recuperar depois de cinco derrotas nas últimas seis rodadas do Campeonato Inglês.

Lesionado desde o final de setembro, o goleiro brasileiro Alisson retornará ao time titular do Liverpool neste fim de semana, anunciou nesta sexta-feira (21) o técnico Arne Slot.

Alisson se lesionou no dia 30 de setembro, na derrota para o Galatasaray pela Liga dos Campeões, e desfalcou o time de Anfield em oito jogos.

"Sim, ele está pronto para jogar e será titular", afirmou Slot em entrevista coletiva.

Mas nem tudo são boas notícias no departamento médico do Liverpool, já que o meia-atacante alemão Florian Wirtz e o lateral-direito norte-irlandês Conor Bradley voltaram lesionados depois de defenderem suas seleções.

"Não espero que Conor esteja disponível nos próximos 22 dias, a não ser que aconteça um milagre. A ausência de Florian não deve ser tão longa", revelou o treinador.