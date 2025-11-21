Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Simpatizantes de Franco marcham em Madri um dia após aniversário da morte do ditador

Autor AFP
Tipo Notícia

Centenas de nostálgicos do regime de Francisco Franco manifestaram-se nesta sexta-feira (21) em Madri, um dia após o 50º aniversário da morte do ditador, que governou a Espanha por quase quatro décadas.

A Falange, organização que se considera sucessora dos extintos movimentos fascistas que ajudaram Franco a chegar ao poder em uma guerra civil entre 1936 e 1939, protestou contra o que chama de "regime" constitucional democrático espanhol de 1978.

Com saudações fascistas e carregando bandeiras nacionais da época do ditador, o grupo também homenageou o fundador do movimento, José Antonio Primo de Rivera, cujo aniversário de morte coincide com o de Franco.

Em seguida, os manifestantes marcharam da sede do principal partido conservador, o Partido Popular, até a dos socialistas no poder, onde eram aguardados por policiais.

O grupo também carregava uma faixa contra a imigração. Entre os presentes estava Orsola Mussolini, bisneta do ditador fascista italiano Benito Mussolini, que ofereceu um apoio militar crucial a Franco durante a guerra civil juntamente com a Alemanha nazista de Adolf Hitler.

Segundo a representação do governo central na região de Madri, 700 pessoas participaram da marcha.

A Espanha tem lidado neste ano com o legado do regime de Franco (1939-1975), que ainda divide a sociedade e polariza a política. Vencedor da guerra civil, ele governou de maneira implacável por 36 anos. Após a sua morte, nenhum responsável pelo regime que suprimiu liberdades foi julgado, graças a uma anistia.

A morte de Franco abriu caminho para a democratização e modernização do país. Uma contramanifestação antifascista foi convocada para este sábado na capital espanhola.

