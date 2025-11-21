Simpatizantes de Franco marcham em Madri um dia após aniversário da morte do ditador

Centenas de nostálgicos do regime de Francisco Franco manifestaram-se nesta sexta-feira (21) em Madri, um dia após o 50º aniversário da morte do ditador, que governou a Espanha por quase quatro décadas. A Falange, organização que se considera sucessora dos extintos movimentos fascistas que ajudaram Franco a chegar ao poder em uma guerra civil entre 1936 e 1939, protestou contra o que chama de "regime" constitucional democrático espanhol de 1978.

Com saudações fascistas e carregando bandeiras nacionais da época do ditador, o grupo também homenageou o fundador do movimento, José Antonio Primo de Rivera, cujo aniversário de morte coincide com o de Franco. Em seguida, os manifestantes marcharam da sede do principal partido conservador, o Partido Popular, até a dos socialistas no poder, onde eram aguardados por policiais. O grupo também carregava uma faixa contra a imigração. Entre os presentes estava Orsola Mussolini, bisneta do ditador fascista italiano Benito Mussolini, que ofereceu um apoio militar crucial a Franco durante a guerra civil juntamente com a Alemanha nazista de Adolf Hitler. Segundo a representação do governo central na região de Madri, 700 pessoas participaram da marcha.