Sequestro de estudantes em escola católica na Nigéria

Um grupo de estudantes foi sequestrado em uma escola católica no centro da Nigéria, disse um funcionário municipal nesta sexta-feira, no segundo incidente desse tipo em menos de uma semana. Esses sequestros, além de um ataque contra uma igreja no início da semana, ocorrem em meio a tensões entre a Nigéria e os Estados Unidos pela situação da minoria cristã no país mais populoso da África.

Neste mês, o presidente americano, Donald Trump, chegou a ameaçar intervir militarmente na Nigéria pelo que denuncia como uma campanha de assassinatos de cristãos por jihadistas, uma narrativa rejeitada pelo país. O último sequestro ocorreu na escola St. Mary, na região de Agwara do estado de Níger, explicou o secretário Abubakar Usman. "O número exato de estudantes sequestrados ainda não foi confirmado", indicou Usman, que acrescentou que "as agências de segurança continuam avaliando a situação". A polícia do estado de Níger recebeu às 2h locais (23h em Brasília) a informação de que "alguns bandidos armados invadiram a escola privada de ensino médio St. Mary" e "sequestraram um número ainda indeterminado de estudantes da residência".

A corporação mobilizou unidades técnicas e soldados para resgatar os estudantes. A Nigéria colocou suas forças de segurança em alerta esta semana diante da pressão dos Estados Unidos e dos incidentes recentes em uma escola e uma igreja. Na segunda-feira, um grupo de homens armados sequestrou 25 alunas em uma escola de ensino médio no estado de Kebbi, no noroeste do país.