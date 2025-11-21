Sampaoli diz que final da Sul-Americana será decidida nos 'detalhes'

O técnico do Atlético-MG, o argentino Jorge Sampaoli, disse em entrevista coletiva nesta sexta-feira (21) que a final da Copa Sul-Americana contra o Lanús será decidida nos "detalhes". O Galo buscará no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, seu primeiro título no segundo torneio de clubes mais importante do continente, depois da Copa Libertadores.

Sampaoli elogiou a "regularidade" do Lanús, que nesta edição superou dois adversários brasileiros: o Vasco na fase de grupos e o Fluminense nas quartas de final. "Fizeram uma Sul-Americana muito estável, venceram com autoridade", disse o treinador do Atlético, para quem uma decisão tão equilibrada será definida nos "detalhes relacionados ao jogo e fatores externos". "Muita coisa está em jogo amanhã e estamos tentando não esquecer de nenhum detalhe", acrescentou Sampaoli. Se for campeão, o Atlético não só levantará o troféu, como também garantirá vaga na fase de grupos da Libertadores do ano que vem, algo do qual está distante via Campeonato Brasileiro.

"O jogo é determinante para tudo o que vem pela frente", ressaltou o treinador argentino. Sampaoli também informou que o meio-campista equatoriano Alan Franco, dúvida para o jogo, passará por exames no sábado para saber se poderá jogar a final. Junior Alonso, um dos líderes do elenco atleticano, ressaltou que a equipe deve ter "concentração máxima".