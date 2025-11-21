Saída dos combustíveis fósseis bloqueia a COP30

O presidente da COP30, André Correa do Lago (ao centro), conversa com assessores ao chegar para uma sessão plenária em 21 de novembro de 2025. / Crédito: PABLO PORCIUNCULA / AFP

A eventual saída dos combustíveis fósseis bloqueia, nesta sexta-feira, 21, o final da conferência climática da ONU (COP30) em Belém, com cerca de 30 países críticos ao esboço proposto pela presidência brasileira do evento, que sequer menciona o tema.

"O que está em cima da mesa agora é inaceitável. E dado que estamos muito longe de onde deveríamos estar, isto pode acabar sem acordo, lamento dizê-lo", disse o comissário europeu para o Clima, Wopke Hoekstra. Os quase 200 países presentes nesta conferência da ONU sobre as mudanças climáticas aprovaram, há dois anos, na COP28 de Dubai, um chamado histórico para realizar uma "transição" das energias fósseis, as principais responsáveis pelas emissões de gases de efeito estufa que esquentam o clima. Embora não estivesse previsto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva propôs em Belém dar um passo adiante para iniciar esse processo delicado, apesar da oposição de produtores poderosos, como a Arábia Saudita, e de muitos países emergentes que são consumidores.

Os Estados Unidos, país que é o principal produtor de petróleo do mundo atualmente, nem mesmo está presente em Belém. "Não pedimos um documento vazio, um anúncio vazio", disse Vélez durante a coletiva de imprensa, cercada de ministros e negociadores. A colombiana anunciou que seu país vai organizar uma conferência internacional para impulsionar o abandono dos combustíveis fósseis em 28 e 29 de abril do próximo ano em Santa Marta.

"Quem são aqueles que mais bloqueiam? Todos sabemos. São os países produtores de petróleo, logicamente. Rússia, Índia, Arábia Saudita. Mas também muitos países emergentes se unem a eles", declarou à AFP a ministra francesa de Transição Ecológica, Monique Barbut. "O texto não pode permanecer como está", afirmou, por sua vez, o ministro alemão do Meio Ambiente, Carsten Schneider, em uma declaração transmitida à AFP, na qual advertiu que "as negociações serão difíceis". As conferências das partes (COPs) sobre as mudanças climáticas costumam ultrapassar suas datas limite.