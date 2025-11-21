Quatro homens condenados por assediar DJ francesa que participou da abertura de Paris-2024

A Justiça francesa condenou nesta sexta-feira (21) a até 10 meses de prisão quatro homens por assediar e ameaçar pela internet a DJ Barbara Butch após sua participação na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Butch atuou em uma cena intitulada "Festividade" que começa com a imagem de um grupo ao redor de uma mesa, incluindo drag queens, e que alguns setores conservadores interpretaram como uma zombaria da última ceia de Jesus com os apóstolos.

No entanto, as críticas foram acompanhadas nas redes sociais por mensagens de ódio contra esta conhecida DJ da noite parisiense e contra o diretor da cerimônia de abertura, Thomas Jolly. O Tribunal de Recurso de Paris condenou quatro homens a entre quatro e 10 meses de prisão por assediar online e ameaçar com violência Butch, e absolveu um quinto acusado. A musicista abertamente lésbica e ativista feminista contou na audiência de 25 de setembro que simplesmente teve vontade de "desaparecer" e que desenvolveu agorafobia e psoríase. Desde então, toma antidepressivos. Estudante, pai de família, auxiliar de enfermagem... Os acusados presentes admitiram o envio das mensagens, mas negaram seu caráter ameaçador ou assediador. Vários explicaram ter se sentido ofendidos pela "paródia da religião".

A presidente do tribunal destacou que essas "violências digitais em massa que se exercem mais facilmente devido ao fato de serem desmaterializadas" são "atos muito graves". A advogada de Butch, Audrey Msellati, insistiu durante o julgamento sobre as consequências à saúde de sua cliente, que sofreu insônia e pesadelos durante meses, ganhou 30 quilos e já não se atrevia a sair de casa. A sequência da cerimônia de 26 de julho de 2024 foi criticada por responsáveis políticos de extrema direita, por Donald Trump ou pelo episcopado francês, que lamentou um "escárnio e zombaria do cristianismo".