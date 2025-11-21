Putin vê plano dos EUA pelo fim da guerra como possível base, mas diz que Kiev rejeita proposta

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta sexta-feira que recebeu o plano de paz elaborado pelos Estados Unidos para a Ucrânia e que o documento "pode servir como base para termos finais". Em reunião com o Conselho de Segurança russo, ele ressaltou, porém, que o projeto não foi discutido com os EUA e que a Ucrânia é "contra" o que foi proposto pelos americanos.

Segundo tradução realizada em tempo real do discurso pela agência RT, Putin declarou que Moscou "está pronta para discussões e para uma resolução pacífica para a Ucrânia", mas enfatizou que os detalhes do plano ainda precisam ser discutidos. Ao mesmo tempo, advertiu que a Rússia "está pronta para seguir lutando caso não haja acordo com a Ucrânia".