Putin vê plano dos EUA pelo fim da guerra como possível base, mas diz que Kiev rejeita proposta
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta sexta-feira que recebeu o plano de paz elaborado pelos Estados Unidos para a Ucrânia e que o documento "pode servir como base para termos finais". Em reunião com o Conselho de Segurança russo, ele ressaltou, porém, que o projeto não foi discutido com os EUA e que a Ucrânia é "contra" o que foi proposto pelos americanos.
Segundo tradução realizada em tempo real do discurso pela agência RT, Putin declarou que Moscou "está pronta para discussões e para uma resolução pacífica para a Ucrânia", mas enfatizou que os detalhes do plano ainda precisam ser discutidos. Ao mesmo tempo, advertiu que a Rússia "está pronta para seguir lutando caso não haja acordo com a Ucrânia".
Segundo a Associated Press, o rascunho do plano prevê concessões amplas a Moscou: ceder território no Donbass à Rússia, impedir a entrada da Ucrânia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e limitar o tamanho das Forças Armadas de Kiev. O texto também abre a possibilidade de suspender sanções, permitir que Moscou mantenha parte da energia da usina nuclear de Zaporizhzhia e criar um Conselho de Paz supervisionado por Donald Trump, além de dedicar US$ 100 bilhões em ativos russos congelados à reconstrução ucraniana.