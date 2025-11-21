Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Putin vê plano dos EUA pelo fim da guerra como possível base, mas diz que Kiev rejeita proposta

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta sexta-feira que recebeu o plano de paz elaborado pelos Estados Unidos para a Ucrânia e que o documento "pode servir como base para termos finais". Em reunião com o Conselho de Segurança russo, ele ressaltou, porém, que o projeto não foi discutido com os EUA e que a Ucrânia é "contra" o que foi proposto pelos americanos.

Segundo tradução realizada em tempo real do discurso pela agência RT, Putin declarou que Moscou "está pronta para discussões e para uma resolução pacífica para a Ucrânia", mas enfatizou que os detalhes do plano ainda precisam ser discutidos. Ao mesmo tempo, advertiu que a Rússia "está pronta para seguir lutando caso não haja acordo com a Ucrânia".

Segundo a Associated Press, o rascunho do plano prevê concessões amplas a Moscou: ceder território no Donbass à Rússia, impedir a entrada da Ucrânia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e limitar o tamanho das Forças Armadas de Kiev. O texto também abre a possibilidade de suspender sanções, permitir que Moscou mantenha parte da energia da usina nuclear de Zaporizhzhia e criar um Conselho de Paz supervisionado por Donald Trump, além de dedicar US$ 100 bilhões em ativos russos congelados à reconstrução ucraniana.

