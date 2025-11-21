Premiê alemão não pretende se desculpar por fala sobre Belém

Porta-voz do governo alemão disse que frase está sendo "apresentada de forma incriminatória" e afirmou que premiê se referia ao desejo da delegação de retornar à casa após um "voo cansativo e um longo dia em Belém".O chanceler federal alemão, Friedrich Merz , não se desculpará por sua controversa declaração sobre Belém e não vê nenhum dano às relações da Alemanha com o Brasil. A declaração foi feita pelo porta-voz do governo alemão, Stefan Kornelius, que contradisse, em entrevista coletiva nesta quarta-feira (19/11) em Berlim, a interpretação de que o premiê teria expressado "desagrado" ou até mesmo "repulsa" por Belém. Logo após voltar de uma viagem à capital do Pará, o líder alemão gerou polêmica ao afirmar que os jornalistas alemães que o acompanhavam na COP30 "ficaram contentes" em deixar Belém e retornar à Alemanha. Impressão "muito positiva" Kornelius disse que a impressão de Merz sobre sua viagem foi "muito positiva" e "não há dúvida de que o Brasil é nosso parceiro mais importante em termos geoestratégicos e econômicos na América do Sul". "Permitam-me acrescentar algo a esta frase que agora é apresentada de forma incriminatória", afirmou Kornelius, destacando que a declaração controversa de Merz "dizia essencialmente respeito ao desejo da delegação de voltar para casa após um voo noturno muito cansativo e um longo dia em Belém". "Ele disse que vivemos em um dos países mais bonitos do mundo, e ele estava se referindo à Alemanha", explicou Kornelius."O Brasil certamente também está entre os países mais bonitos do mundo. Mas, o fato de o chanceler alemão estar fazendo uma pequena distinção aqui, não me parece algo condenável." Questionado se Merz se desculparia ou se ele via algum dano às relações, Kornelius respondeu: "Não, duas vezes." Comentário sobre Belém Na quinta-feira passada, em um discurso no Congresso Alemão do Comércio, Merz teceu um paralelo com o Brasil, citando sua visita a Belém dias antes, visando enaltecer as qualidades da Alemanha. "Senhoras e senhores, nós vivemos em um dos países mais bonitos do mundo. Perguntei a alguns jornalistas que estiveram comigo no Brasil na semana passada: 'Quem de vocês gostaria de ficar aqui?' Ninguém levantou a mão. Todos ficaram contentes por termos retornado à Alemanha, na noite de sexta para sábado, especialmente daquele lugar onde estávamos". A fala do líder alemão, que ganhou destaque nesta semana, repercutiu mal no Brasil e também entre políticos alemães . O prefeito de Belém, Igor Normando (MDB), chamou a fala de Merz de "infeliz, arrogante e preconceituosa". Em um discurso durante inauguração de uma ponte no interior de Tocantins, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) rebateu a fala do alemão e disse que Merz deveria ter aproveitado a cultura e a culinária paraenses durante a visita ao Brasil e listou uma série de atrações e atividades, afirmando que "Berlim não oferece 10% da qualidade" do Pará e de Belém. md/cn (DPA, Reuters, ots)