Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Premiê alemão não pretende se desculpar por fala sobre Belém

Premiê alemão não pretende se desculpar por fala sobre Belém

Autor DW
Autor
DW Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Porta-voz do governo alemão disse que frase está sendo "apresentada de forma incriminatória" e afirmou que premiê se referia ao desejo da delegação de retornar à casa após um "voo cansativo e um longo dia em Belém".O chanceler federal alemão, Friedrich Merz , não se desculpará por sua controversa declaração sobre Belém e não vê nenhum dano às relações da Alemanha com o Brasil. A declaração foi feita pelo porta-voz do governo alemão, Stefan Kornelius, que contradisse, em entrevista coletiva nesta quarta-feira (19/11) em Berlim, a interpretação de que o premiê teria expressado "desagrado" ou até mesmo "repulsa" por Belém. Logo após voltar de uma viagem à capital do Pará, o líder alemão gerou polêmica ao afirmar que os jornalistas alemães que o acompanhavam na COP30 "ficaram contentes" em deixar Belém e retornar à Alemanha. Impressão "muito positiva" Kornelius disse que a impressão de Merz sobre sua viagem foi "muito positiva" e "não há dúvida de que o Brasil é nosso parceiro mais importante em termos geoestratégicos e econômicos na América do Sul". "Permitam-me acrescentar algo a esta frase que agora é apresentada de forma incriminatória", afirmou Kornelius, destacando que a declaração controversa de Merz "dizia essencialmente respeito ao desejo da delegação de voltar para casa após um voo noturno muito cansativo e um longo dia em Belém". "Ele disse que vivemos em um dos países mais bonitos do mundo, e ele estava se referindo à Alemanha", explicou Kornelius."O Brasil certamente também está entre os países mais bonitos do mundo. Mas, o fato de o chanceler alemão estar fazendo uma pequena distinção aqui, não me parece algo condenável." Questionado se Merz se desculparia ou se ele via algum dano às relações, Kornelius respondeu: "Não, duas vezes." Comentário sobre Belém Na quinta-feira passada, em um discurso no Congresso Alemão do Comércio, Merz teceu um paralelo com o Brasil, citando sua visita a Belém dias antes, visando enaltecer as qualidades da Alemanha. "Senhoras e senhores, nós vivemos em um dos países mais bonitos do mundo. Perguntei a alguns jornalistas que estiveram comigo no Brasil na semana passada: 'Quem de vocês gostaria de ficar aqui?' Ninguém levantou a mão. Todos ficaram contentes por termos retornado à Alemanha, na noite de sexta para sábado, especialmente daquele lugar onde estávamos". A fala do líder alemão, que ganhou destaque nesta semana, repercutiu mal no Brasil e também entre políticos alemães . O prefeito de Belém, Igor Normando (MDB), chamou a fala de Merz de "infeliz, arrogante e preconceituosa". Em um discurso durante inauguração de uma ponte no interior de Tocantins, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) rebateu a fala do alemão e disse que Merz deveria ter aproveitado a cultura e a culinária paraenses durante a visita ao Brasil e listou uma série de atrações e atividades, afirmando que "Berlim não oferece 10% da qualidade" do Pará e de Belém. md/cn (DPA, Reuters, ots)

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar