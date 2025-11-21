COP: PF revela irregularidades e presença de 'clandestinos'

Controles da PF levaram à "identificação de empresas clandestinas realizando vigilância patrimonial e segurança de evento sem autorização", diz nota oficial

A Polícia Federal revelou, nesta sexta-feira, 21, irregularidades na segurança da COP30, em Belém, que incluíram "empresas clandestinas" de vigilância privada em espaços da conferência climática da ONU.

Durante "as últimas semanas", controles da PF levaram à "identificação de empresas clandestinas realizando vigilância patrimonial e segurança de evento sem autorização", segundo uma nota oficial.