COP: PF revela irregularidades e presença de 'clandestinos'

Controles da PF levaram à "identificação de empresas clandestinas realizando vigilância patrimonial e segurança de evento sem autorização", diz nota oficial
A Polícia Federal revelou, nesta sexta-feira, 21, irregularidades na segurança da COP30, em Belém, que incluíram "empresas clandestinas" de vigilância privada em espaços da conferência climática da ONU.

Durante "as últimas semanas", controles da PF levaram à "identificação de empresas clandestinas realizando vigilância patrimonial e segurança de evento sem autorização", segundo uma nota oficial.

A COP em Belém, prevista para terminar nesta sexta-feira, foi marcada por incidentes de segurança, como um incêndio que atrasou as negociações por várias horas na quinta-feira e dois protestos indígenas nos acessos à zona restrita na primeira semana.

