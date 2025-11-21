Pilotos são atingidos por estilhaços de vidro após objeto atingir avião em voo nos EUA

Pilotos de um avião da United Airlines foram atingidos por estilhaços de vidro após colidirem com um possível balão meteorológico em 16 de outubro, próximo a Moab, em Utah, nos Estados Unidos, levando a um pouso de emergência, conforme informado na quinta-feira, 20, pela National Transportation Safety Board, agência federal dos EUA que investiga acidentes em transportes civis. A informação é da Reuters.

Ainda segundo a agência, no mês passado, a WindBorne Systems disse que acreditava que um de seus balões foi responsável por trincar o para-brisa do voo 1093 da United Airlines, operado por um Boeing 737 MAX.