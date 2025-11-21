Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pelo menos três mortos após terremoto de magnitude 5,5 em Bangladesh

Pelo menos três mortos após terremoto de magnitude 5,5 em Bangladesh

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Pelo menos três pessoas morreram após o terremoto de magnitude 5,5 que abalou Bangladesh nesta sexta-feira, segundo um balanço provisório do departamento de saúde. 

O terremoto ocorreu às 10h38 locais (1h38 em Brasília), próximo à cidade de Narsingdi, a cerca de 33 quilômetros da movimentada capital, Daca, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). 

O sistema do USGS que fornece avaliações preliminares sobre o impacto dos terremotos havia estimado a possibilidade de "mortes significativas" e danos. 

Segundo o Departamento Meteorológico de Bangladesh, que registrou uma magnitude de 5,7, o tremor durou 26 segundos e o epicentro foi localizado em Madhabdi, no distrito de Narsingdi. 

O terremoto provocou pânico entre muitos habitantes desse país de maioria muçulmana e 170 milhões de habitantes, que estavam em suas casas em seu dia de folga quando ouviram uma forte explosão e correram para fora. 

Algumas pessoas choravam, outras pareciam chocadas, observaram jornalistas da AFP em Daca.

sa-pjm/lb/arm/jvb/jc

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar