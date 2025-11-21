COP30 CLIMA: Horas finais da COP30 em Belém após incêndio

Horas finais da COP30 em Belém após incêndio

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Ucrânia encurralada por plano dos EUA com concessões significativas à Rússia

A COP30 inicia nesta sexta-feira (21) em Belém sua última jornada oficial de negociações climáticas com uma forte divisão acerca das energias fósseis, após um incêndio no interior da sede ter obrigado à evacuação de milhares de participantes e à suspensão das reuniões na véspera.

Ucrânia encurralada por plano dos EUA com concessões significativas à Rússia

A Ucrânia amanheceu nesta sexta-feira(21) com uma proposta dos Estados Unidos que a insta ceder território a Moscou e a reduzir significativamente seu exército, exigências consideradas por Kiev quase como uma rendição após quase quatro anos de guerra.

WASHINGTON:

Os 28 pontos do plano de Trump para a Ucrânia

O plano apresentado pelos Estados Unidos à Ucrânia contempla, entre outros pontos, a cessão das regiões orientais de Donetsk e Luhansk a Moscou ou a reincorporação da Rússia ao G8, do qual foi expulsa em 2014.

-- AMÉRICAS

NOVA YORK:

Obra de Frida Kahlo bate recorde em leilão

Um autorretrato da mexicana Frida Kahlo foi leiloado na quinta-feira em Nova York por 54,6 milhões de dólares, tornando-se a pintura mais cara vendida até agora por uma mulher e por um artista latino-americano, informou a casa Sotheby's.

-- ÁSIA

TÓQUIO:

Novo governo do Japão aprova reativação econômica de USD 135 bi

O novo governo japonês aprovou nesta sexta-feira (21) um importante pacote de estímulo com o objetivo de aliviar o impacto da inflação, em uma medida que a primeira-ministra Sanae Takaichi qualificou como fiscalmente "responsável".

NONTHABURI, Tailândia:

México vence Miss Universo em meio a apoio feminista

A mexicana Fátima Bosch foi coroada Miss Universo 2025 nesta sexta-feira(21) na Tailândia, após protagonizar no início do mês um dramático confronto com um membro do concurso que gerou uma onda de apoio feminista à concorrente.

(Tailândia México pessoas moda MissUniverso, 500 palavras - já transmitida)

