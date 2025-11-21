Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

COP30 CLIMA: Horas finais da COP30 em Belém após incêndio

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Ucrânia encurralada por plano dos EUA com concessões significativas à Rússia

=== COP30 CLIMA ===

BELÉM:

Horas finais da COP30 em Belém após incêndio

A COP30 inicia nesta sexta-feira (21) em Belém sua última jornada oficial de negociações climáticas com uma forte divisão acerca das energias fósseis, após um incêndio no interior da sede ter obrigado à evacuação de milhares de participantes e à suspensão das reuniões na véspera.

(clima Brasil ONU COP30, 600 palavras - já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV: 

Ucrânia encurralada por plano dos EUA com concessões significativas à Rússia 

A Ucrânia amanheceu nesta sexta-feira(21) com uma proposta dos Estados Unidos que a insta ceder território a Moscou e a reduzir significativamente seu exército, exigências consideradas por Kiev quase como uma rendição após quase quatro anos de guerra. 

(conflito Ucrânia Rússia EUA diplomacia, 700 palavras - já transmitida) 

FOTOS, VÍDEO

WASHINGTON:

Os 28 pontos do plano de Trump para a Ucrânia

O plano apresentado pelos Estados Unidos à Ucrânia contempla, entre outros pontos, a cessão das regiões orientais de Donetsk e Luhansk a Moscou ou a reincorporação da Rússia ao G8, do qual foi expulsa em 2014.

(Ucrânia Rússia conflito EUA paz diplomacia, 900 palavras - a ser transmitida)

VÍDEO

=== NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

NOVA YORK: 

Obra de Frida Kahlo bate recorde em leilão 

Um autorretrato da mexicana Frida Kahlo foi leiloado na quinta-feira em Nova York por 54,6 milhões de dólares, tornando-se a pintura mais cara vendida até agora por uma mulher e por um artista latino-americano, informou a casa Sotheby's. 

(EUA arte recorde México leilões pintura, Atualização, 556 palavras - Já transmitida)

FOTOS

-- ÁSIA

TÓQUIO:

Novo governo do Japão aprova reativação econômica de USD 135 bi

O novo governo japonês aprovou nesta sexta-feira (21) um importante pacote de estímulo com o objetivo de aliviar o impacto da inflação, em uma medida que a primeira-ministra Sanae Takaichi qualificou como fiscalmente "responsável". 

(Japão economia política diplomacia China, 600 palavras - já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

NONTHABURI, Tailândia: 

México vence Miss Universo em meio a apoio feminista

A mexicana Fátima Bosch foi coroada Miss Universo 2025 nesta sexta-feira(21) na Tailândia, após protagonizar no início do mês um dramático confronto com um membro do concurso que gerou uma onda de apoio feminista à concorrente. 

(Tailândia México pessoas moda MissUniverso, 500 palavras - já transmitida) 

FOTOS, VÍDEO

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar