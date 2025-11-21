PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP
COP30 CLIMA: Horas finais da COP30 em Belém após incêndio
UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Ucrânia encurralada por plano dos EUA com concessões significativas à Rússia
=== COP30 CLIMA ===
BELÉM:
Horas finais da COP30 em Belém após incêndio
A COP30 inicia nesta sexta-feira (21) em Belém sua última jornada oficial de negociações climáticas com uma forte divisão acerca das energias fósseis, após um incêndio no interior da sede ter obrigado à evacuação de milhares de participantes e à suspensão das reuniões na véspera.
=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===
KIEV:
Ucrânia encurralada por plano dos EUA com concessões significativas à Rússia
A Ucrânia amanheceu nesta sexta-feira(21) com uma proposta dos Estados Unidos que a insta ceder território a Moscou e a reduzir significativamente seu exército, exigências consideradas por Kiev quase como uma rendição após quase quatro anos de guerra.
WASHINGTON:
Os 28 pontos do plano de Trump para a Ucrânia
O plano apresentado pelos Estados Unidos à Ucrânia contempla, entre outros pontos, a cessão das regiões orientais de Donetsk e Luhansk a Moscou ou a reincorporação da Rússia ao G8, do qual foi expulsa em 2014.
=== NOTÍCIAS POR REGIÃO ===
-- AMÉRICAS
NOVA YORK:
Obra de Frida Kahlo bate recorde em leilão
Um autorretrato da mexicana Frida Kahlo foi leiloado na quinta-feira em Nova York por 54,6 milhões de dólares, tornando-se a pintura mais cara vendida até agora por uma mulher e por um artista latino-americano, informou a casa Sotheby's.
-- ÁSIA
TÓQUIO:
Novo governo do Japão aprova reativação econômica de USD 135 bi
O novo governo japonês aprovou nesta sexta-feira (21) um importante pacote de estímulo com o objetivo de aliviar o impacto da inflação, em uma medida que a primeira-ministra Sanae Takaichi qualificou como fiscalmente "responsável".
NONTHABURI, Tailândia:
México vence Miss Universo em meio a apoio feminista
A mexicana Fátima Bosch foi coroada Miss Universo 2025 nesta sexta-feira(21) na Tailândia, após protagonizar no início do mês um dramático confronto com um membro do concurso que gerou uma onda de apoio feminista à concorrente.
