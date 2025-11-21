Paul Pogba é relacionado pelo Monaco e pode voltar contra o Rennes

O meio-campista francês Paul Pogba foi relacionado nesta sexta-feira (21) pela primeira vez nesta temporada em seu novo clube, o Monaco, e poderá entrar em campo contra o Rennes neste fim de semana, pela 13ª rodada da Ligue 1. Campeão do mundo com os 'Bleus' em 2018, Pogba não era relacionado para um jogo desde o dia 3 de setembro de 2023, quando ainda estava na Juventus.

Depois disso, foi suspenso por doping e sofreu uma série de lesões que o deixou longe dos gramados. Se entrar em campo neste sábado, Pogba disputará seu primeiro jogo na liga francesa desde o início de sua carreira no Le Havre, antes de iniciar sua trajetória no exterior, com passagens por Manchester United e Juve. Nesta sexta-feira, antes do último treino coletivo para o jogo contra o Rennes, o técnico do Monaco, Sebastian Pocognoli, destacou em entrevista coletiva as "sensações positivas" que teve com Pogba recentemente. "Ele teve a oportunidade de ser testado em condições reais de jogo", disse Pocognoli. "Durante a data Fifa, tivemos mais tempo para trabalhar diferentes aspectos táticos e padrões de jogo. Ele participou e isso é um bom sinal".

O retorno de Pogba (32 anos), que chegou ao time do Principado nesta temporada com contrato até junho de 2027, era esperado inicialmente para outubro, mas foi adiado devido a problemas físicos, especialmente uma torção no tornozelo. O jogador volta a ser relacionado com perspectivas de participar da Copa do Mundo de 2026, um objetivo que ainda é distante. Seu último jogo pela seleção francesa foi no dia 29 de março de 2022, na goleada por 5 a 0 sobre a África do Sul em amistoso, entrando então aos 20 minutos do segundo tempo no lugar do atacante Olivier Giroud.