Os 28 pontos do plano de Trump para a Ucrânia

O plano apresentado pelos Estados Unidos à Ucrânia contempla, entre outros pontos, a cessão das regiões orientais de Donetsk e Luhansk a Moscou ou a reincorporação da Rússia ao G8, do qual foi expulsa em 2014. Segundo a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, o enviado diplomático Steve Witkoff e o secretário de Estado americano, Marco Rubio, trabalharam "discretamente" nesse plano durante cerca de um mês.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, declarou que espera discutir este projeto com seu homólogo americano "nos próximos dias". Estes são os 28 pontos do plano, conforme o rascunho consultado e traduzido pela AFP: 1. Será confirmada a soberania da Ucrânia. 2. Será concluído um acordo global de não agressão entre Rússia, Ucrânia e Europa. Todas as ambiguidades dos últimos 30 anos serão consideradas resolvidas.

3. Espera-se que a Rússia não invada países vizinhos e que a Otan não se expanda mais. 4. Será mantido um diálogo entre Rússia e Otan, com a mediação dos Estados Unidos, para resolver todas as questões de segurança e criar condições para uma desescalada. 5. A Ucrânia receberá garantias de segurança confiáveis.

6. O tamanho das Forças Armadas ucranianas será limitado a 600.000 homens. 7. A Ucrânia aceita incluir em sua Constituição que não se juntará à Otan, e a Otan aceita incluir em seus estatutos uma cláusula de que a Ucrânia não será admitida no futuro. 8. A Otan aceita não posicionar tropas na Ucrânia.

9. Os aviões de combate europeus permanecerão estacionados na Polônia. 10. Os Estados Unidos receberão uma compensação pelas garantias de segurança. Se a Ucrânia invadir a Rússia, perderá a garantia. Se a Rússia invadir a Ucrânia, além de uma resposta militar coordenada e firme, todas as sanções globais serão reinstauradas, o reconhecimento dos novos territórios será revogado e todos os outros benefícios deste acordo serão anulados. Se a Ucrânia lançar um míssil contra Moscou ou São Petersburgo sem motivo, a garantia de segurança será considerada inválida. 12. Um pacote global robusto de medidas para reconstruir a Ucrânia, incluindo a criação de um Fundo de Desenvolvimento da Ucrânia, a reconstrução das infraestruturas de gás da Ucrânia, a reabilitação de áreas danificadas pela guerra, o desenvolvimento de novas infraestruturas e a retomada da extração de recursos minerais e naturais, tudo com um pacote especial de financiamento elaborado pelo Banco Mundial.