Olympique de Marselha goleia Nice e dorme na liderança do Campeonato Francês

O Olympique de Marselha goleou o Nice fora de casa, por 5 a 1, nesta sexta-feira (21), no jogo de abertura da 13ª rodada, e assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Francês.

Com a vitória, o time de Marselha soma 28 pontos, um a mais que o Paris-Saint Germain (2º), que no sábado recebe o Le Havre (12º) no Parque dos Príncipes.

Em relação ao Lens (3º), que jogará contra o Strasbourg (4º) na rodada, a vantagem é de três pontos.

Com gols de Mason Greenwood (33' e 53'), Pierre-Emerick Aubameyang (11'), Timothy Weah (58') e do brasileiro Igor Paixão (74'), o Olympique aproveitou os erros do Nice (9º), que só descontou com o atacante Mohamed-Ali Cho (63').

Greenwood, que marcou duas vezes e foi o destaque da partida, assumiu a artilharia do campeonato com dez gols, um a mais que o argentino Joaquín Panichelli (Strasbourg).

-- Jogos da 13ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   Nice - Olympique de Marselha        1 - 5

  

   - Sábado:

   (13h00) Lens - Strasbourg                  

   (15h00) Rennes - Monaco                    

   (17h05) PSG - Le Havre                     

  

   - Domingo:

   (11h00) Auxerre - Lyon                     

   (13h15) Nantes - Lorient                   

           Brest - Metz                       

           Toulouse - Angers                  

   (16h45) Lille - Paris FC                   

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Olympique de Marselha   28  13   9   1   3  33  12  21

    2. PSG                     27  12   8   3   1  24  11  13

    3. Lens                    25  12   8   1   3  21  11  10

    4. Strasbourg              22  12   7   1   4  24  16   8

    5. Lille                   20  12   6   2   4  23  15   8

    6. Monaco                  20  12   6   2   4  24  21   3

    7. Lyon                    20  12   6   2   4  18  15   3

    8. Rennes                  18  12   4   6   2  19  17   2

    9. Nice                    17  13   5   2   6  18  23  -5

   10. Toulouse                16  12   4   4   4  18  16   2

   11. Paris FC                14  12   4   2   6  18  21  -3

   12. Le Havre                14  12   3   5   4  13  17  -4

   13. Angers                  13  12   3   4   5  10  15  -5

   14. Metz                    11  12   3   2   7  12  27 -15

   15. Brest                   10  12   2   4   6  14  21  -7

   16. Nantes                  10  12   2   4   6  11  18  -7

   17. Lorient                 10  12   2   4   6  14  26 -12

   18. Auxerre                  7  12   2   1   9   7  19 -12

