Olympique de Marselha goleia Nice e dorme na liderança do Campeonato Francês

Com a vitória, o time de Marselha soma 28 pontos, um a mais que o Paris-Saint Germain (2º), que no sábado recebe o Le Havre (12º) no Parque dos Príncipes.

O Olympique de Marselha goleou o Nice fora de casa, por 5 a 1, nesta sexta-feira (21), no jogo de abertura da 13ª rodada, e assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Francês.

Em relação ao Lens (3º), que jogará contra o Strasbourg (4º) na rodada, a vantagem é de três pontos.

Com gols de Mason Greenwood (33' e 53'), Pierre-Emerick Aubameyang (11'), Timothy Weah (58') e do brasileiro Igor Paixão (74'), o Olympique aproveitou os erros do Nice (9º), que só descontou com o atacante Mohamed-Ali Cho (63').

Greenwood, que marcou duas vezes e foi o destaque da partida, assumiu a artilharia do campeonato com dez gols, um a mais que o argentino Joaquín Panichelli (Strasbourg).

-- Jogos da 13ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação: