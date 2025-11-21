Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Novo plano de paz dos EUA implicaria na "capitulação" da Ucrânia

Proposta que vazou à imprensa inclui cessão de territórios à Rússia e redução do Exército ucraniano em mais da metade; exigências já rejeitadas por Kiev que as considera equivalentes a uma rendição.Uma nova proposta dos Estados Unidos para pôr fim à guerra na Ucrânia exige que Kiev ceda territórios controlados pela Rússia e reduza o tamanho de seu Exército em mais da metade, segundo informações divulgadas por diferentes agências de noticias nesta quarta-feira (19/11), citando fontes anônimas. O plano parece repetir exigências feitas consistentemente por Moscou que já foram rejeitadas pela Ucrânia como sendo equivalentes a uma rendição. O documento prevê o "reconhecimento da [Península da] Crimeia e de outras regiões tomadas pelos russos" e a "redução do Exército para 400 mil soldados", disseram as fontes citadas pelas agências de notícias AFP, Reuters e pelo jornal britânico Financial Times. O plano também prevê que a Ucrânia abra mão de todas as armas de longo alcance, limitando as categorias de armamentos a serem enviados pelos EUA, assim com a assistência militar americana ao Exército ucraniano. Propostas de Washington fracassaram A proposta, que teria sido desenvolvida pelo enviado especial dos EUA, Steve Witkoff , e pelo conselheiro do Kremlin, Kirill Dmitriev, imporia medidas drásticas à Ucrânia, dando à Rússia um controle sem precedentes sobre a soberania militar e política do país. Witkoff e Dmitriev vinham mantendo um importante canal de comunicação informal entre Moscou e Washington. Não estava claro, porém, se o governo do presidente dos EUA, Donald Trump, havia apoiado formalmente o plano. A existência do plano de 28 pontos, que parece ser inspirado em uma proposta semelhante desenvolvida pelo governo Trump para encerrar a guerra na Faixa de Gaza , foi relatada inicialmente pelo portal de notícias Axios. Até agora, os planos de paz elaborados por Washington fracassaram porque teriam concedido à Rússia a maioria de suas exigências, ao mesmo tempo que exigiam concessões dolorosas de Kiev. Rússia intensifica ataques A proposta americana vazou à imprensa no mesmo dia em que a Rússia lançou um ataque em grande escala à cidade de Ternopil, no oeste da Ucrânia, que deixou ao menos 25 mortos. Moscou também atacou instalações de energia em Ivano-Frankivsk e Lviv, dando continuidade à campanha que visa destruir a infraestrutura de energia civil da Ucrânia antes da chegada do inverno. A Rússia ocupa atualmente cerca de um quinto do território ucraniano . Moscou vinha exigido a manutenção do território que ocupa no sul e leste da Ucrânia e quer que Kiev ceda ainda mais terras. Em 2022, Moscou anexou quatro regiões ucranianas – Donetsk, Lugansk , Zaporíjia e Kherson – apesar de não ter controle total sobre elas. A Rússia também anexou a Península da Crimeia da Ucrânia em 2014. As negociações de paz estagnaram nos últimos meses devido às exigências territoriais da Rússia. Esforços de paz congelados O secretário do Exército dos EUA, Daniel Driscoll, chegou a Kiev nesta quarta-feira para se reunir com autoridades ucranianas e discutir os esforços para pôr fim à guerra, segundo afirma uma nota divulgada pela embaixada dos EUA. Os esforços para reativar as negociações de paz estão praticamente congelados desde o último encontro entre Trump e o presidente russo, Vladimir Putin, no Alasca , em agosto. Moscou não vem demonstrando nenhuma disposição para reduzir suas exigências de modo a possibilitar o fim das hostilidades. O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski , se reuniu com o presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, nesta quarta-feira, em um encontro que descreveu como uma tentativa de "revigorar as negociações" e garantir uma paz justa para seu país. Ele instou as nações aliadas a intensificarem a pressão sobre a Rússia para que seja possível pôr um fim à guerra que já dura quase quatro anos, e pediu o envio de mais mísseis de defesa antiaérea. rc (Reuters, AFP, ots)

