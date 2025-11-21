Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nobel da Paz venezuelana convoca marchas antes da cerimônia em Oslo

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

A oposição venezuelana convocou nesta sexta-feira (21) marchas em várias cidades do mundo para 6 de dezembro, quatro dias antes da entrega do Prêmio Nobel da Paz a María Corina Machado.

Machado está na clandestinidade desde agosto do ano passado e, embora tenha manifestado sua intenção de receber o prêmio em Oslo, sua presença não será confirmada até o dia da cerimônia, em 10 de dezembro.

"Em cada canto do mundo, os venezuelanos nos unimos para acompanhar o reconhecimento da valentia de cada venezuelano, porque o Nobel é de todos e a esperança também", diz a convocatória publicada nas redes sociais.

Não está claro quais cidades terão mobilizações, tampouco se Machado participará, já que ela saiu anteriormente de seu esconderijo para liderar manifestações.

A militância da oposição se desmobilizou na Venezuela, em meio a um medo crônico gerado pela prisão de 2.400 pessoas nos protestos que se seguiram à reeleição do presidente Nicolás Maduro em julho passado.

Machado sustenta que Maduro roubou a eleição do candidato da oposição, Edmundo González Urrutia. Ela também publicou cópias das atas emitidas pelas máquinas de votação como prova de fraude. O chavismo rejeita a acusação.

"Seguimos firmes nesta luta e cada passo que damos constrói o país em paz que desejamos", indica o chamado à "Marcha pela paz e a liberdade".

A opositora recebeu a notícia do Nobel na madrugada de 10 de outubro. O comitê destacou "seu incansável trabalho de promoção dos direitos democráticos para o povo da Venezuela e sua luta para alcançar uma transição justa e pacífica da ditadura à democracia".

Vários presidentes e dirigentes latino-americanos manifestaram sua disposição de acompanhar Machado até a Noruega.

O procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, disse na quinta-feira à AFP que, se Machado deixar o país, será considerada "foragida" da Justiça devido ao fato de haver "numerosas investigações de caráter penal" contra ela.

Saab vincula Machado a "atos de conspiração, incitação ao ódio, terrorismo" e a acusa de pedir "para invadir a Venezuela".

Machado apoia o destacamento militar americano no Caribe para operações contra o narcotráfico, que Maduro assegura terem como objetivo derrubá-lo.

