Na Nigéria, homens armados sequestram estudantes e funcionários em uma escola

Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

Homens armados invadiram uma escola e sequestraram estudantes e funcionários na Nigéria nesta sexta-feira, 21. Não há informações de quantas pessoas foram levadas. Esse é o segundo incidente do tipo em menos de uma semana; 25 meninas foram sequestradas na segunda-feira, 17.

O ataque desta sexta aconteceu na Escola Santa Maria, uma instituição católica na comunidade de Papiri, no município de Agwara.

Os sequestros ocorrem em meio a tensões crescentes entre a Nigéria e os Estados Unidos, cujo presidente, Donald Trump, ameaça intervir militarmente no país, alegando perseguição à minoria cristã.

*Com agências internacionais

