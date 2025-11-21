Megaprojeto alemão sofre novo atraso após 15 anos de obras

Remodelação de estação ferroviária no sul da Alemanha iniciada em 2010, o projeto Stuttgart 21 é assolado há anos por controvérsias e estouros de orçamento e se tornou símbolo dos problemas de infraestrutura do país.A inauguração de um gigantesco projeto ferroviário alemão, que se tornou emblemático dos problemas de infraestrutura que assolam a maior economia da Europa, foi adiada mais uma vez. Este é o mais recente de uma série de atrasos no projeto, também assolado por enormes estouros de orçamento, que já está em construção há 15 anos. O "Stuttgart 21" é concebido como um terminal ferroviário futurista na cidade do sudoeste do país, mas sua inauguração foi repetidamente adiada desde a data original de 2019. Os trens deveriam finalmente começar a circular na nova estação em dezembro de 2026, antes da inauguração completa no verão de 2027. Mas a revista Der Spiegel informou nesta quinta-feira (20/11) que a recém-empossada presidente da operadora ferroviária estatal alemã Deutsche Bahn adiou indefinidamente a inauguração devido a problemas técnicos. A Deutsche Bahn reconheceu em um comunicado que os "riscos de cronograma" aumentaram "a um ponto que antes era imprevisível". A empresa não forneceu mais detalhes, mas afirmou que a questão está sendo avaliada pelo conselho de supervisão do grupo. "Extremamente frustrante" Tim Alexandrin, porta-voz do Ministério dos Transportes, enfatizou que o governo federal não tem influência direta sobre o projeto, que é supervisionado em nível local. Mas ele disse a repórteres em Berlim ser "claro que quaisquer novos atrasos são extremamente frustrantes, principalmente para os passageiros". As obras do Stuttgart 21 envolvem a substituição da estação atual por uma grande estação subterrânea. Mas os repetidos atrasos deixaram o centro da cidade parecendo um canteiro de obras, enquanto os custos mais que dobraram, chegando a cerca de 11 bilhões de euros (R$ 67,6 bilhões). A Der Spiegel noticiou que análises mostraram haver grandes riscos em manter a data de início planejada para 2026 devido a problemas com a infraestrutura digital. A CEO da Deutsche Bahn, Evelyn Palla, recentemente nomeada para liderar a operadora ferroviária, ainda não definiu uma nova data de inauguração, e não se espera que isso aconteça antes de meados do próximo ano. O projeto passou a simbolizar a deterioração dos serviços ferroviários alemães nos últimos anos e, de forma mais ampla, da infraestrutura do país, desde pontes em ruínas até cobertura de internet irregular. Obras começaram em 2010 O Stuttgart 21 foi um dos principais projetos de construção pública alemães das últimas décadas que se tornaram emblemáticos de estouros orçamentários, atrasos e controvérsias. Concebido e apresentado ao público pela primeira vez como uma ideia em 1994, o projeto já era polêmico mesmo antes do lançamento da pedra fundamental. A construção só começou em 2010, em meio a intensos desacordos sobre os planos, sua implementação e suas credenciais ambientais. Esses desacordos culminaram em confrontos violentos entre manifestantes e a polícia em setembro de 2010. A questão foi considerada um ponto central da campanha do Partido Verde, que se opuseram aos planos de modernização ferroviária nas eleições de 2011 no estado de Baden-Württemberg, quando Winfried Kretschmann se tornou o primeiro governador estadual do partido em toda a Alemanha. Ele ainda ocupa o cargo. O Partido Verde chegou a realizar um referendo propondo o abandono do projeto, mas cerca de 59% dos participantes votaram a favor da continuidade. md (AFP, DPA)