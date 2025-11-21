Lesionado em jogo da Seleção, Gabriel Magalhães desfalcará Arsenal por 'várias semanas'

O zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães, que se machucou no amistoso da Seleção contra Senegal, ficará afastado por "várias semanas", confirmou nesta sexta-feira (21) o técnico do Arsenal, Mikel Arteta. "Infelizmente, 'Gabi' sofreu uma lesão com o Brasil e ficará ausente por várias semanas. Temos que fazer outro exame, acho que na quarta-feira, e então vamos ter uma ideia mais clara do prazo", declarou Arteta em entrevista coletiva.

Na semana passada, o zagueiro de 27 anos foi substituído por lesão na vitória do Brasil por 2 a 0 sobre a seleção senegalesa em amistoso disputado em Londres. No Arsenal, Gabriel forma com o francês William Saliba uma das duplas de zaga mais sólidas a Europa. Os 'Gunners' emendaram uma sequência de oito jogos entre todas as competições sem sofrer gols, até o empate em 2 a 2 com o Sunderland, antes da data Fifa de novembro. "Claramente é um duro golpe porque ele é o nosso líder na defesa. Perdê-lo nunca é bom, mas o positivo é que temos opções muito boas, e outros jogadores têm que se mostrar agora e fazer o trabalho", disse Arteta.