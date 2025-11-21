Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lesionado em jogo da Seleção, Gabriel Magalhães desfalcará Arsenal por 'várias semanas'

Autor AFP
O zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães, que se machucou no amistoso da Seleção contra Senegal, ficará afastado por "várias semanas", confirmou nesta sexta-feira (21) o técnico do Arsenal, Mikel Arteta.

"Infelizmente, 'Gabi' sofreu uma lesão com o Brasil e ficará ausente por várias semanas. Temos que fazer outro exame, acho que na quarta-feira, e então vamos ter uma ideia mais clara do prazo", declarou Arteta em entrevista coletiva.

Na semana passada, o zagueiro de 27 anos foi substituído por lesão na vitória do Brasil por 2 a 0 sobre a seleção senegalesa em amistoso disputado em Londres.

No Arsenal, Gabriel forma com o francês William Saliba uma das duplas de zaga mais sólidas a Europa.

Os 'Gunners' emendaram uma sequência de oito jogos entre todas as competições sem sofrer gols, até o empate em 2 a 2 com o Sunderland, antes da data Fifa de novembro.

"Claramente é um duro golpe porque ele é o nosso líder na defesa. Perdê-lo nunca é bom, mas o positivo é que temos opções muito boas, e outros jogadores têm que se mostrar agora e fazer o trabalho", disse Arteta.

O Arsenal é o líder do Campeonato Inglês com quatro pontos de vantagem sobre o seu principal perseguidor, o Manchester City. Além disso, o time venceu seus quatro primeiros jogos na Liga dos Campeões sem ter a defesa vazada na competição.

No total, a série invicta é de 14 jogos, com 12 vitórias e dois empates.

Agora, a equipe se prepara para três compromissos complicados: o clássico de domingo contra o Tottenham, o confronto direto pela liderança da Champions contra o Bayern de Munique e mais um clássico londrino na semana que vem, contra o Chelsea.

