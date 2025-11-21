Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Igreja católica espanhola recebeu mais de 100 denúncias de abusos em 2025

Autor AFP
O mecanismo para indenizar as vítimas de abusos sexuais dentro da Igreja Católica espanhola recebeu 101 denúncias este ano, anunciou nesta sexta-feira (21) o secretário-geral da Conferência Episcopal Espanhola (CEE), Francisco García Magán.

A Igreja, criticada durante anos por sua falta de transparência em relação aos abusos sexuais contra menores, colocou em funcionamento este dispositivo em 2025, após ter concordado em investigar a pedofilia em seu seio em 2022.

"Até o momento, foram apresentados a esta comissão 101 casos, dos quais 58 já foram resolvidos e 11 serão resolvidos em breve", indicou García Magán em coletiva de imprensa.

O secretário-geral não detalhou se o fato de que 58 casos tenham sido solucionados significa que as vítimas foram indenizadas, e também não quis responder a perguntas sobre os valores das reparações, alegando que a comissão atua com "autonomia" da CEE. 

García Magán indicou que a Igreja continua negociando com o governo, que, entre outras coisas, pede para participar de um fundo estatal para ressarcir os afetados. 

Também é discutida a possibilidade de que as vítimas que não desejam apresentar seus casos à Igreja possam fazê-lo através da Defensoria, que coordenou uma primeira investigação sobre os abusos no país, de forte tradição católica. 

O diálogo "tem um bom avanço", disse o secretário-geral da CEE, que até o momento se recusou a participar do fundo se este não for aberto a reparar todas os menores vítimas de abusos sexuais no país e não apenas os da Igreja. 

