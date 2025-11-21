Igreja católica espanhola recebeu mais de 100 denúncias de abusos em 2025

A Igreja, criticada durante anos por sua falta de transparência em relação aos abusos sexuais contra menores, colocou em funcionamento este dispositivo em 2025, após ter concordado em investigar a pedofilia em seu seio em 2022.

O mecanismo para indenizar as vítimas de abusos sexuais dentro da Igreja Católica espanhola recebeu 101 denúncias este ano, anunciou nesta sexta-feira (21) o secretário-geral da Conferência Episcopal Espanhola (CEE), Francisco García Magán.

"Até o momento, foram apresentados a esta comissão 101 casos, dos quais 58 já foram resolvidos e 11 serão resolvidos em breve", indicou García Magán em coletiva de imprensa.

O secretário-geral não detalhou se o fato de que 58 casos tenham sido solucionados significa que as vítimas foram indenizadas, e também não quis responder a perguntas sobre os valores das reparações, alegando que a comissão atua com "autonomia" da CEE.

García Magán indicou que a Igreja continua negociando com o governo, que, entre outras coisas, pede para participar de um fundo estatal para ressarcir os afetados.

Também é discutida a possibilidade de que as vítimas que não desejam apresentar seus casos à Igreja possam fazê-lo através da Defensoria, que coordenou uma primeira investigação sobre os abusos no país, de forte tradição católica.