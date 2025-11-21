Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Governo trinitino evita perguntas do Parlamento sobre presença militar dos EUA

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

O ministro da Defesa de Trinidade e Tobago se negou a responder, nesta sexta-feira (21), perguntas no Parlamento sobre a presença de um navio de guerra americano em águas territoriais do país.

Esta semana, os Estados Unidos realizaram exercícios militares em Trinidade, um aliado próximo, localizado a apenas 10 km da Venezuela.

As atividades fazem parte da mobilização ordenada por Washington no Caribe, para onde enviou o maior porta-aviões do mundo, navios de guerra, caças e milhares de tropas para operações contra o narcotráfico.

A Venezuela, no entanto, assegura que o objetivo é derrubar o presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

Desde a terça-feira, habitantes da ilha principal de Trinidade reportaram ter visto helicópteros Osprey e Blackhawk, enquanto veículos de imprensa noticiaram a presença de um navio de guerra americano no fronteiriço Golfo de Paria.

O deputado opositor Marvin Gonzales questionou o ministro Wayne Sturge durante um comparecimento no Parlamento.

"À luz de vídeos, imagens de satélite, fotografias e informes da mídia sobre avistamentos de navios de guera americanos no Golfo de Paria e aeronaves militares americanas no espaço aéreo de Trinidade e Tobago, o ministro pode indicar se foi outorgada autorização para tais operações militares por parte das forças americanas dentro do território de Trinidade e Tobago?", questionou.

Sturge se negou a responder, apoiando-se no artigo do regulamento, segundo o qual "um ministro pode se negar a responder uma pergunta se, em seu julgamento, a publicação da resposta seria contrária ao interesse público".

A primeira-ministra trinitina, Kamla Persad-Bissessar, aliada do presidente Donald Trump, disse que Maduro está com os dias contados. Ela também assegurou estar disposta a se reunir e negociar com o governante venezuelano.

