Explosão de caldeira em fábrica de cola no leste do Paquistão deixa ao menos 18 mortos

Uma caldeira em uma fábrica de cola no leste do Paquistão explodiu nesta sexta-feira, 21, matando pelo menos 18 pessoas e ferindo outras 21. A força da explosão destruiu o prédio da fábrica e danificou várias casas próximas, incendiando um grande fogo e espalhando pânico pela área, disseram autoridades. A polícia disse que prendeu o gerente da fábrica e estava procurando o proprietário da fábrica, que fugiu pouco depois da explosão na instalação industrial em Faisalabad, uma cidade na província de Punjab.

A causa da explosão não foi imediatamente conhecida, de acordo com Usman Anwar, o chefe da polícia de Punjab. Posteriormente, a polícia disse que um vazamento de gás pode ter causado isso. Não ficou claro quantos dos 18 mortos eram trabalhadores da fábrica e quantos eram moradores locais. Relatórios anteriores disseram que pelo menos 15 trabalhadores foram mortos. O administrador local, Raja Jahangir, disse que uma investigação estava em andamento para determinar como as permissões de construção permitiram que a fábrica fosse construída em uma área residencial de Faisalabad, em violação das leis de construção. A explosão praticamente destruiu a fábrica. Socorristas passaram horas retirando corpos e sobreviventes dos escombros. Vários dos feridos estavam em estado crítico.

As testemunhas disseram que a explosão foi tão poderosa que derrubou casas próximas e lançou destroços pelas ruas. A primeira-ministra de Punjab, Maryam Nawaz Sharif, expressou suas condolências e ordenou às autoridades que garantissem o melhor atendimento médico possível para os feridos. Muhammad Iqbal, um dos feridos no hospital local, disse que parecia "como um terremoto" e que "telhados e paredes de casas próximas desabaram". Ele disse que sua esposa e filho também ficaram feridos, mas estavam em condição estável. Nadeem Zafar, 45, disse que saiu de sua casa após ouvir um estrondo ensurdecedor e descreveu a cena de caos que se seguiu.

"Eu vi chamas e fumaça espessa subindo", disse ele à The Associated Press ao telefone. "As pessoas estavam gritando, correndo em todas as direções, pedindo ajuda." Ambulâncias e socorristas chegaram rapidamente e começaram a retirar corpos dos escombros no bairro de Malikpur, disse ele, acrescentando que muitos ao seu redor inicialmente pensaram que era uma bomba ou algum tipo de projétil. Os baixos padrões de segurança são uma causa frequente de acidentes industriais e incêndios em fábricas no Paquistão. Em 2024, trabalhadores ficaram feridos em uma explosão semelhante a de uma caldeira em uma fábrica têxtil em Faisalabad.