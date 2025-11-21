Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Exército israelense afirma ter matado cinco combatentes palestinos em Gaza

Exército israelense afirma ter matado cinco combatentes palestinos em Gaza

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Exército israelense afirmou ter matado nesta sexta-feira (21) cinco combatentes palestinos em uma área controlada por suas tropas no sul da Faixa de Gaza.

O incidente ocorre após dois dias de bombardeios mortais no território, que colocam em risco a frágil trégua em vigor desde 10 de outubro entre Israel e o movimento islamista Hamas.

Segundo o comunicado militar, as tropas israelenses identificaram "cinco terroristas que emergiram de uma infraestrutura subterrânea no leste de Rafah". "Os terroristas se aproximaram, representando uma ameaça imediata. Posteriormente, a FAI (força aérea) os eliminou", acrescentou.

Um hospital de Gaza também informou à AFP que uma pessoa morreu por fogo israelense em outro incidente perto de Khan Yunis, em uma área fora do controle do Exército israelense.

Na quarta-feira, Gaza viveu um de seus dias mais mortais desde o início da trégua. Um total de 27 pessoas morreram em ataques em todo o território, segundo a agência Defesa Civil de Gaza, que opera sob a autoridade do Hamas.

Na quinta-feira, outras cinco pessoas morreram, indicou a mesma fonte.

De acordo com o Ministério da Saúde em Gaza, administrado pelo Hamas, 312 palestinos foram mortos por fogo israelense desde o início da trégua.

O Conselho de Segurança da ONU votou na segunda-feira a favor de uma resolução redigida pelos Estados Unidos que apoia o plano de paz para Gaza do presidente americano, Donald Trump. O Hamas rejeitou a resolução por não atender às "demandas políticas e humanitárias" dos palestinos.

A guerra foi desencadeada pelo ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 contra Israel, que resultou na morte de 1.221 pessoas.

A ofensiva de retaliação de Israel em Gaza matou pelo menos 69.546 pessoas, segundo números do Ministério da Saúde que a ONU considera confiáveis.

bur-glp/rjm/smw/mab/dbh/dd/jc

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar