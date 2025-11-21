EUA exige dissolução do negócio publicitário do Google em julgamento antitruste

O governo dos Estados Unidos solicitou nesta sexta-feira (21) a um juiz federal que ordene a dissolução da linha de negócios de publicidade digital do Google, argumentando que não se pode confiar nas promessas do gigante tecnológico de mudar suas práticas. Os advogados do governo apresentaram seu caso nos argumentos finais de um processo centrado na tecnologia publicitária do Google, ou seja, o conjunto de ferramentas que os editores de sites usam para vender anúncios e os anunciantes usam para comprá-los.

Esta é o segundo grande caso antitruste do Google neste ano. Em setembro, um juiz rejeitou um processo similar do Departamento de Justiça que pedia que o Google vendesse seu navegador de busca Chrome, em um caso antimonopólio. Esses casos fazem parte de um esforço conjunto do governo dos Estados Unidos para limitar a posição dominante das grandes empresas tecnológicas, incluindo Apple, Amazon e Meta. Os resultados têm sido variados até agora: outro juiz decidiu contra o governo em uma ação contra o gigante das redes sociais Meta no início desta semana.

Em um documento apresentado antes da audiência desta sexta-feira, o Departamento de Justiça e vários estados dos Estados Unidos acusaram o Google de adquirir ilegalmente monopólios em dois mercados interconectados de tecnologia publicitária. O governo afirma que o Google controla simultaneamente vários aspectos do mercado de publicidade digital. "Estamos aqui para resolver o problema. Argumentaremos que a melhor solução é desmantelar o monopólio do Google, o que criará um novo concorrente", disse a procuradora-geral adjunta Gail Slater em uma publicação no X.