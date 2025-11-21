Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Deputados franceses rejeitam projeto de orçamento quase por unanimidade

Autor AFP
AFP
Os deputados franceses rejeitaram na madrugada deste sábado (22, data local), quase por unanimidade e em primeira leitura, o orçamento do Estado para 2026, uma votação sem precedentes há décadas, que dificulta a sua aprovação antes do fim do ano.

Após semanas de debates acalorados sobre a taxação do patrimônio das grandes empresas, os deputados rejeitaram -- por 404 votos contrários e apenas um a favor -- a seção de "receitas", o que significa a rejeição de todo o projeto de lei sem nem sequer estudar a parte dedicada aos "gastos".

Em virtude dos procedimentos parlamentares franceses, esta votação devolve o texto inicial do governo ao Senado, que o examinará na próxima semana.

Em um panorama político muito agitado desde a dissolução da Assembleia Nacional decidida pelo presidente Emmanuel Macron em 2024, a dificuldade para aprovar um orçamento é o principal motivo da queda dos últimos primeiros-ministros.

Além disso, o governo minoritário de Sébastien Lecornu, próximo a Macron, está sob forte pressão para reduzir o déficit público, o mais alto da zona do euro, cuja magnitude preocupa os mercados financeiros.

A Assembleia já havia rejeitado em 2024 o orçamento do Estado, algo sem precedentes desde a adoção da Quinta República em 1958. No entanto, esta é a primeira vez que o texto é rejeitado com tamanha amplitude.

As bancadas de esquerda e de extrema direita votaram contra, enquanto os deputados da base governista se dividiram entre votos contrários e abstenções. Apenas um deputado de centro votou a favor do projeto.

