COP30 pode acabar sem acordo, alerta comissáiro da UE

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

A União Europeia não descarta que a COP30 termine "sem acordo", já que o projeto de texto da presidência brasileira não inclui um roteiro para abandonar os combustíveis fósseis, disse nesta sexta-feira (21) o comissário europeu para o Clima, Wopke Hoekstra.

"O que está sobre a mesa agora é inaceitável. E, dado que estamos muito longe de onde deveríamos estar, isso pode acabar sem acordo, sinto dizer", declarou a jornalistas.

Tags

onu

